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Многодетной семье из Челябинска подарили автомобиль «Газель»

12 сентября 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

По сложившейся традиции ко Дню города администрация Челябинска выбирает одну многодетную семью, чтобы подарить им машину. В этом году третьими счастливыми обладателями многоместной газель стала семья Мельник. У них – 11 детей.

От полугода и до 16 лет разнится возраст ребятишев в этой дружной семье. У них была 5-местная машина, но ездить всем вместе не получалось, приходилось делать подряд несколько рейсов. Теперь это стало возможным благодаря такому ценному подарку, который, как оказалось, стал полной неожиданностью.

Ключи счастливому отцу семейства вручил лично глава города Евгений Тефтелев. Он уточнил, что по поручению главы региона Бориса Дубровского в области работают сразу несколько социальных программ помощи многодетным.

- Сердечно благодарим главу города Челябинска, всех тех, кто за нас ходатайствовал, - сказал глава семьи Сергей Мельник.

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