Последние недружественные действия и заявления украинской стороны свидетельствуют о том, что Киев может пойти на открытый конфликт с Россией. Не исключено, что Москве придется повторить в соседней стране сценарий «операции по принуждению к миру», осуществленной в 2008 году на территории Грузии, говорится в материале, который опубликован в блогосфере.

Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в первые четыре часа предполагаемой операции, которая должна завершиться в течение суток, армия РФ «захватит» небо и с помощью систем радиоэлектронной борьбы выведет из строя зенитно-ракетные комплексы противника. В дальнейшем подразделения спецназа возьмут под свой контроль стратегические коммуникации и объекты Украины. Разгром довершит появление российских десантников перед военными частями украинской армии, прогнозирует автор статьи.

Ранее в сети озвучили единственный шанс киевских властей на аннексирование российского Крыма.