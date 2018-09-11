Двое школьников, вооружившись лопатами, разгромили ночной клуб в Крыму

Двое школьников 10 и 12 лет пробрались в закрытый на ремонт ночной клуб «Галерея» в селе Петровка Красногвардейского района. Вооружившись лопатами, они разгромили помещение, пишут «Аргументы недели-Крым».

Инцидент произошел 8 сентября. Учащиеся 6 и 4 классов выломали лопатами двери клуба, взломали сейф, но денег там не нашли. Вернувшись днем позднее, подростки устроили в заведении погром: разбили 6 плазменных телевизоров, кофе-машину, диджейские пульты, электронные турникеты, испортили предметы интерьера и побили посуду.

Владелец клуба Владимир ГЕБЕРЛЕЙН вызвал полицию и теперь хочет подать на хулиганов в суд. Более того, он собирается потребовать компенсации ущерба от их родителей.

«Никаких обид на ночной клуб у детей не было, и быть не могло. Их мотив — это веселье, просто покуражились ребята. Я не знаю, что в головах у этих детей, у их родителей. Как их так можно было воспитать, почему такая беспричинная жестокость? Это мне не понятно», – сказал ГЕЕРЛЕЙН «Примечаниям».

По словам хозяина заведения, специалисты подсчитывают сумму ущерба. По предварительным данным, он составляет около трех миллионов рублей.







