В Минэкономразвития посоветовали россиянам избавиться от долларов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин посоветовал россиянам избавляться от долларов и хранить деньги в рублевых вкладах, поскольку в ближайшее время национальная валюта должна стабилизироваться.

В интервью Business FM он дал свой, очень оптимистичный прогноз по поводу курса рубля и доллара. Он считает, что в итоге отечественная валюта остановится на уровне 64 рублей за доллар. На сегодняшний день почти все граждане РФ находятся в «нервозном настроении». И именно в этом состоянии страха и стоит покупать рубли, уверен Орешкин. Вскоре ситуация дойдет до пика, а затем начнется быстрое движение назад. И вот когда наступит макроэкономическое равновесие.

Напомним, 10 сентября американский курс преодолел отметку с показателем в 70 рублей.