В Коркино подведут газ на две новые улицы

На Южном Урале продолжается подведение газа к частным домам. По решению главы региона Бориса Дубровского только в текущем году на эти цели будут направлены около 700 миллионов рублей. Очередными счастливыми обладателями теплых и уютных домов станут жители двух улиц в Коркино.

Здесь на улицах Сакко и Ванцетти живут по большей части молодые семьи с детьми. Они еще в начале этого века подавали заявку на подведение газа, но все упиралось в финансирование.

- Проект был одобрен, однако средств на его выполнение не было, - уточнил депутат Госдумы Анатолий Литовченко. - В этом году глава региона Борис Дубровский выделил на эти цели 3.2 миллиона рублей.

Борис Дубровский заявил, что работу по газификации региона нужно продолжать.

- Сложно переоценить важность момента, когда в дом приходит газ, - добавил губернатор. - Для людей это благоустроенный быт, тепло и уют. Качество жизни меняется кардинально.