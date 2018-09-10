//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

В армии ДНР рассказали о захвате украинских позиций
2

Внешний вид главы украинского МИД снова вызвал шквал насмешек в сети
3

ОБСЕ признались в проведении разведки в Донбассе? (ФОТО)
4

Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела
5

В Донбассе людей напугали предупреждения ОБСЕ

//Общество 13+

Как работают диверсанты ДНР (Фоторепортаж)

10 сентября 2018, 17:16 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

Как работают диверсанты ДНР (Фоторепортаж)

 Их боится украинская армия. Они вплотную подползают к позициям ВСУ, а потом украинские СМИ сообщают о подрывах техники. Еще они воруют флаги прямо с позиций противника. В кино их называют диверсантами. Но на самом деле, они просто разведчики. Этот репортаж о командире взвода одного из подразделений разведки армии ДНР.

Группа уже ушла на километр, когда раздался первый взрыв. Потом еще один, и еще. Грохотал укрепрайон бойцов запрещенной в России террористической организации «Правый сектор». Там взрывалась техника.

Как на Донбассе работают снайперы (Фоторепортаж)

Как на Донбассе работают снайперы (Фоторепортаж)

Нахулиганившие на украинских позициях бойцы взвода Олега Призрака выходили из-за линии фронта. Шли бодрым шагом по уже хорошо известной им лесной тропе, которую сами же и проложили. В рюкзаке у командира лежали два флага: правосековский и украинский. 

Он их только что снял с флагштоков укрепрайона противника, и теперь нес домой. Вместо одного из полотнищ Олег повесил российский флаг. И теперь над окопами националистов гордо развевался российский триколор.

«Мы их просто, решили немного наказать за безалаберное отношение к собственной безопасности», — вспоминает Призрак тот день, рассказывая о той вылазке.

Вообще, идея своровать флаги родилась спонтанно. Уничтожать технику изначально тоже никто не собирался. Основной задачей у взвода было наблюдение. Но уж слишком заманчиво трепыхались красно-черная и желто-синяя тряпки. И уж слишком вольготно себя чувствовали националисты на донецкой земле, находясь на окопах.

Группа Олега Призрака ползала между украинскими позициями где-то неделю. Парни подкрались практически вплотную к окопам противника, выискивали замаскированную технику.

«Как они там несли службу, это просто катастрофа с военной точки зрения», — вспоминают бойцы группы, которая была в той вылазке: «Могут автоматы побросать, ночью спят».

Прямо перед окопами националистов стояли флаги: украинский и «Правого сектора» (запрещенной в России террористической организации). Операция по их похищению была назначена на раннее утро. Ее возглавил непосредственно сам Призрак. Пришли заранее, рассредоточились по огневым точкам на случай боя, пересидели в посадке. Едва забрезжил рассвет, Олег выскочил из леса. С ним были еще двое бойцов.

Наблюдатели на окопах националистов спали. Поэтому флаги удалось снять без лишнего шума. Первая часть операции была выполнена успешно. На место украинских тряпок был водружен российский триколор. Саму территорию вокруг флагштока заминировали. После этого была заминирована техника: бронетранспортер, две БМП и танк. Взрывать все это сразу не стали, потому что было слишком рискованно. Украинская позиция находилась уже на первой линии обороны ВСУ, и до своих позиций разведчикам было слишком далеко.

«Судя по переговорам первым взорвался бронетранспортер», — вспоминает Призрак ту операцию: «Минут через пятнадцать взорвалась бэха. Видать начали проверять технику, она и взорвалась. А что взорвалось потом определить не удалось. Потому что третий взрыв был фактически спустя час после первых двух. Мы уже были на значительном удалении. Связь практически не ловила».

Случайная судьба снайпера

Это теперь Донецк. А до того была пара мест, которые нельзя называть. А еще Нагорный Карабах, а еще Афганистан, куда он поехал снайпером подразделения спецназа ГРУ.

«Я вообще, по «срочке» должен был стать танкистом», — вспоминает Олег как попал в Афганистан: «Но стал снайпером. После «учебки» поехал в Афганистан. В школе занимался пулевой стрельбой, был кандидатом в мастера спорта. На полигоне случайно пересеклись с парнем, с которым вместе призывались. Их офицеры отошли куда-то в сторону. Они одни стреляли. Я подошел, попросил дать мне пальнуть».

Ему дали пять патронов и разрешили пострелять пока офицеры не видят. Закончив стрельбу, Олег по привычке доложил об этом, и тут…

«Тут я услышал чей-то незнакомый голос», — рассказывает Призрак тот судьбоносный случай: «Дайте, говорит, ему еще магазин, пусть стреляет. Я поворачиваюсь (а когда стрелял не видел же, как он подошел), смотрю, а это особист стоит. Я магазин выпустил. Он мои данные записал. А потом у меня учебка закончилась на две недели раньше. Особист вызвал меня к себе, спросил люблю ли я жару. Я ему, мол, да ну как сказать. Он сказал придется полюбить».

Первая поездка на войну была страшной. До этого молодой парень видел ее только в фильмах. И там постоянно кого-то убивали. Олег сначала попал в Кабул, оттуда в Кандагар. В каких операциях он принимал участие в Афганистане рассказывать нельзя до сих пор.

Как Призрак попал на Донбасс

Прошедший уже не одну горячую точку Олег Призрак понимал, что дорога на Донбасс может быть в одну сторону. Он тщательно готовился к поездке. Решил все дела дома, и только потом собрался в путь.

Сначала Призрак добрался до Ростова-на-Дону, оттуда на такси до границы. Границу переходил пешком. Там снова на машине до Донецка, где его уже ждали в интернациональной бригаде «пятнашка».

«Когда приехал, обрадовало то количество добровольцев, которых я увидел», — вспоминает Олег Призрак день приезда: «Единомышленников было очень много. Причем они были не только из России».

Опыт и мастерство ветерана российского спецназа быстро заметили. Теперь Призрак — командир одного из подразделений разведки. Упомянутая в самом начале операция с флагом — лишь одна из рядовых вылазок. Их было много.

«Было и такое, что 16 человек выдвинули линию фронта на километр вперед», — вспоминает Олег свои подвиги: «Это было в начале лета прошлого года.»

Позиции армии ДНР находились на склоне горы. Украинский наблюдательный пункт занимал более выгодную точку.

«С нее была видна территория глубиной 11 километров. И по линии порядки 18 километров противник мог просматривать нашу территорию», — объясняет Призрак предварительный расклад.

Украинский наблюдательный пункт был хорошо вооружен и укреплен. Там была пулеметная точка с крупнокалиберным станковым пулеметом. Кроме того, рядом стоял бронетранспортер. Продумывая операцию, Призрак внимательно осмотрел подходы, определил зоны возможного прострела.

«План был простой: подойти как можно ближе и как можно тише», — вспоминает Призрак тот день.

Дальше действовали по обстоятельствам. А они были таковы, что обзор с высоты идеальный. Пройти можно либо по полю, либо по «зеленке».

«Мы шли по краю зеленки»,— вспоминает боец подразделения Призрака с позывным Мариуполь. Он участвовал в той операции: «Была практически безветренная погода. Для скрытного передвижения это плохое условие».

При штиле ветки деревьев не качаются. Поэтому в «зеленке» можно заметить движение. В безветренную погоду все движения должны быть плавными, а главное медленными. А это усложняет операцию, растягивает ее по времени.

Безветренная погода сыграла плохую службу. Противник заметил движение в сторону своих позиций и поднял беспилотник. Впрочем, было уже поздно. Группа Призрака уже занимала украинские окопы.

Занять украинские позиции удалось без единого выстрела. Призрак со своей группой, просто, зашел на наблюдательный пост. Он оказался пустым

«Они либо заметили наши передвижения и бросили позиции, либо это был просто дневной пост, и на ночь они просто ушли», — рассказывает Призрак про ту операцию: «Мы зашли туда с утра-пораньше. Видно было, что позиции обжитые, свежие. Видно было что там находились люди, причем они были там совсем недавно. Но там никого не было. Они просто ушли».

Заняв позиции противника, Призрак подал сигнал пехотинцам. Спустя два часа они подошли по уже протоптанной разведчиками тропе. Так Донецкая народная республика взяла под свой контроль еще один километр своей собственной земли. Через несколько часов бойцы ВСУ пытались отбить пост. Сделать это им не удалось.

Результатом операции стало укрепление позиций армии ДНР. Расстановка сил на этом участке фронта поменялась и теперь уже Донецкая народная республика вела наблюдение за «территорией глубиной 11 километров, и по линии порядки 18 километров».

За выполнение задание самого Призрака наградили орденом, а бойцов его группы медалями. Соответствующий приказ уже подписан. Награды должны прийти в ближайшее время.

Повседневная работа

Идем колонной, дистанция семь метров друг от друга. Задача — наблюдение за позициями противника. Это повседневная работа взвода Олега Призрака. На Донбассе перемирие. Пушки молчат. В середине сентября ожидается наступление со стороны противника, вот взвод Призрака и ходит наблюдать за тем, что происходит на окопах ВСУ.

Потом их данные появятся в сводках. Если удастся обнаружить что-то эксклюзивное, например, в зоне соприкосновения будет замечена запрещенная минскими соглашениями тяжелая техника, информационный центр минобороны ДНР даже расскажет об этом на своем брифинге. Но таких сведений бывает не так много. Как правило, информация, которую предоставляет Призрак командованию, носит специфический военный характер. Она интересна министерству обороны, позволяет вовремя среагировать на возникающие с украинской стороны угрозы. Вот, с целью выяснить, чем прямо сейчас угрожают ВСУ армии ДНР на одном из участков фронта, мы и выдвигаемся колонной на дистанции семь метров друг от друга.

Дорога, по которой мы следуем, протоптана еще неделю назад. Тропа давно разминирована. Теперь там стоят только свои растяжки. Они тоже опасны. Вообще, в минно-взрывном деле нет такого понятия, как своя либо чужая мина или граната, установленная на растяжке. Как только она установлена и переведена в боевое положение, мина уже ничья. Она живет своей жизнью, и если к ней подойдет человек, который ее установил, может сработать так же, как если бы это сделал кто-то другой.

Вот, и теперь боец доходит до лески, которая прячется в траве. Он присаживается рядом, и словно прикрывает ладошкой участок над нею. Так разведчик показывает следующему за ним товарищу место установки растяжки. Он внимательно смотрит в свой сектор, краем глаза поглядывая за товарищем: принял ли тот сигнал.

Через несколько секунд подходит второй боец. Он легонько хлопает боевого товарища по плечу, показывая, что готов сменить его. Первый разведчик осторожно перешагивает леску, второй остается на его месте. Таковы правила прохода группы, они написаны кровью. Торопиться нельзя. В Чечне были случаи, когда бойцы просто обозначали место протяжки лески и продолжали движение. Следующие за ними разведчики чересчур увлекались наблюдением за своим сектором и срывали растяжку.

Мы добираемся до наблюдательного поста. Место указывать нельзя. Можно сказать, лишь, что отсюда хорошо видно дорогу, по которой ездят грузовики ВСУ. Смена три человека. Один наблюдает, один спит, еще один в отдыхающей смене. Это не значит, что боец расслабляется. Он обеспечивает быт и следит за подходами. К группе могут подкрасться украинские диверсанты, и тогда придется несладко.

На дороге, за которой наблюдают разведчики, останавливается легковой автомобиль. Издалека видно плохо, но похоже из машины выходит человек в камуфлированных штанах и бронежилете. Наблюдатель делает запись в журнале и снова прикладывается к биноклю.

Вообще, удобнее смотреть в монокуляр, но его нет. Бинокль эффектно смотрится в кино. В жизни ты в него дольше пятнадцати минут смотреть не сможешь: устанут глаза. Поэтому смотреть приходится одним глазом. Второй открыт. При достаточной сноровке особых неудобств такой способ наблюдения в бинокль неудобств не вызывает. Зато смотреть можно сколь угодно долго. Когда устает один глаз, наблюдатель прикладывается к окуляру вторым глазом.

Наблюдение — это обычная работа разведчиков. Спецоперации бывают, но далеко не всегда. Гораздо чаще бывают так называемые «холостые» выходы.

«Бывает такое, что вызывают на тот или иной участок», — рассказывает Призрак о своей повседневной работе: «Бойцы на позициях заметили бронетехнику, которая начала выезжать в каком-нибудь участке серой зоны. Мы приезжаем, спрашиваем где. Они нам показывают: мол, примерно там. Приходим, а там следов ноль. Следы зайца видно, вот, он недавно пробегал. Наши следы видно, потому что мы только что пришли. А следов бронетехники нет, хотя она там точно «натоптать» должна была».

«Мы у них спрашиваем зачем суету поднимаете?» — рассказывает Тимофей Тимоха, боец взвода Призрака: «Они говорят, точно там техника была. Прилетало с той стороны. Скорее всего, техника была где-нибудь гораздо дальше, совсем на другом участке. А то, что долетало, было уже на излете».

Как попасть к Призраку

Рота в которой служит Призрак считается одной из самых лучших. Попасть сюда считается великой удачей. Это настоящее боевое подразделение, которые практически постоянно на вылазках. А взвод Призрака — один из лучших. Олег очень тщательно отбирает тех, кто будет служить у него.

«Бывает такое, что человек спрашивает сколько платят, какой у нас график работы», — объясняет Призрак свои принципы отбора разведчиков в свою группу: «Я говорю: платят так же как везде. А графика у нас нет. Мы не работаем, а служим».

Тех, кто спрашивает про график и про работу, Призрак сразу отметает. Служба круглосуточная. Приказ подняться по тревоге может поступить в любой момент. На сборы отводится два часа. Этого времени хватит только, чтобы собрать все, что необходимо для вылазки.

Вторая категория бойцов, с которыми Призрак тоже прощается — не желающие учиться.

«Если я вижу, что он сам не интересуется, а ходит на занятия просто, потому что это нужно, я тоже предлагаю ему поискать другое подразделение», — делится командир взвода принципами подбора кадров в свое подразделение.

Именно эти принципы отбора личного состава и превратили группу Призрака в одну из самых лучших и боевых в Донецкой народной республике. Эта группа способна заминировать технику прямо на позициях противника. И эта группа способна без единой потери забрать наблюдательный пункт, занятый бойцами ВСУ.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Оружие ДНР для уничтожения киевских кораблей на Азовском море сняли на видео

Оружие ДНР для уничтожения киевских кораблей на Азовском море сняли на видео

Пресс-служба армии ДНР распространила видео, на котором запечатлены противотанковые ракетные комплексы, с помощью которых ополченцы готовы отразить нападение украинской армии с моря. Ролик выложен в интернете.

//В мире

Россия хочет сотрудничать с Японией, основываясь на взаимоуважении, заявил Путин

Россия хочет сотрудничать с Японией, основываясь на взаимоуважении, заявил Путин

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Японией на основе принципов добрососедства и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с премьер-министром Японии.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР

Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР

Вооруженные силы Украины намерены осуществить тройной удар по позициям армии ДНР. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал спикер ополченцев самопровозглашенного государства Эдуард Басурин.

//Расследования

СМИ: задержан член ИГ, готовивший убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ

СМИ: задержан член ИГ, готовивший убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Смоленской области члена террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России, который планировал убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Непознанное

Уфологи: инопланетяне могут захватить Землю по двум причинам

Уфологи: инопланетяне могут захватить Землю по двум причинам

Уфологи, изучив позицию известных астрофизиков, в число которых попали Стивен Хокинг и Карл Саган, остановились на двух возможных причинах захвата Земли потенциальными инопланетянами-кочевниками.

//Кино

Минкультуры предлагает ограничить число показов зарубежных фильмов‍

Минкультуры предлагает ограничить число показов зарубежных фильмов‍

Министерство культуры РФ разрабатывает ряд инициатив по развитию российского кинопроката. В частности, обсуждается ограничение числа ежедневных сеансов на один иностранный фильм.

//Шоу-бизнес

СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем

СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем

Журналисты сообщают, что известная российская актриса, многодетная мать Мария Порошина развелась с супругом Ильей Древновым. Согласно некоторой информации, брак был расторгнут в июле текущего года.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о последствиях подтяжки: лицо "разбухло"

Дана Борисова рассказала о последствиях подтяжки: лицо "разбухло"

Известная российская телеведущая Дана Борисова недавно призналась, что сделала безоперационную подтяжку лица. На следующий день после процедуры 42-летняя женщина рассказала о своих ощущениях.

//Общество

Как работают диверсанты ДНР (Фоторепортаж)

Как работают диверсанты ДНР (Фоторепортаж)

Их боится украинская армия. Они вплотную подползают к позициям ВСУ, а потом украинские СМИ сообщают о подрывах техники. Еще они воруют флаги прямо с позиций противника. В кино их называют диверсантами. Но на самом деле, они просто разведчики.

//Экономика

Секретный бюджет России. Что и зачем прячут?

Секретный бюджет России. Что и зачем прячут?

Под грифом секретности скрыта уже почти пятая часть госбюджета РФ. Секретная часть бюджета планомерно разбухает с 2008 года. Сейчас треть из почти пяти десятков различных приложений к бюджету стоят под грифом «Секретно» или «Совершенно секретно».

//Новости партнеров

//В мире

Оперативники СБУ нашли в Донбассе тайник с оружием

Оперативники СБУ нашли в Донбассе тайник с оружием

В Донецкой области во время обыска частного дома сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба украинского ведомства.

//Политика

В бундестаге прокомментировали возможность удара Германии по САР

В бундестаге прокомментировали возможность удара Германии по САР

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес прокомментировала возможность участия вооруженных сил ФРГ в военных действиях в отношении правительственных сил САР.

//Общество

Космонавт Сергей Прокопьев показал с орбиты видео с дырой в "Союзе"

Космонавт Сергей Прокопьев показал с орбиты видео с дырой в "Союзе"

Российский космонавт Сергей Прокопьев, несущий вахту на Международной космической станции, прокомментировал обстановку на орбите после ситуации с утечкой воздуха из корабля «Союз МС-09».

//Общество

Похороны Кобзона стали поводом для увольнения?

Похороны Кобзона стали поводом для увольнения?

Сегодня стало известно, что Валентина ЛЕГКОСТУПОВА и года не продержалась на должности руководителя феодосийской культуры. Напомним, что должность эту она получила 16 февраля 2018 года. Заслуженная артистка России обвинила главу Феодосии в некорректном в отношении ее поведении.

//Общество

Легкоступова гордо отступила с начальственных позиций

Легкоступова гордо отступила с начальственных позиций

Заслуженная артистка России Валентина ЛЕГКОСТУПОВА уволилась с должности начальника отдела культуры Феодосии. Она обвинила главу местной администрации Сергея ФОМИЧА в некорректном поведении

//Общество

Длинное лето в Москве закончилось, сообщили синоптики

Длинное лето в Москве закончилось, сообщили синоптики

В Москве на текущей неделе ожидается прохладная и пасмурная погода, рассказали синоптики. Температура составит около 20 градусов днем, местами в регионе будут идти дожди. Лето кончилось.

//В мире

Найден способ сорвать предсказанное после подрыва Захарченко вторжение ВСУ в ДНР

Найден способ сорвать предсказанное после подрыва Захарченко вторжение ВСУ в ДНР

У России есть возможность сорвать вероятное наступление Вооруженных сил Украины на Донецкую народную республику. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Во Франции мужчина протаранил ограждение аэропорта и выехал на взлетную полосу

Во Франции мужчина протаранил ограждение аэропорта и выехал на взлетную полосу

Неизвестный, протаранив ограждение, выехал на легковом автомобиле на взлетно-посадочную полосу Лионского аэропорта имени Сент-Экзюпери. В связи с ЧП аэропорт был временно закрыт.

//Новости СМИ2

//Общество

В Британии заявили о появлении предвестника конца света в Израиле

В Британии заявили о появлении предвестника конца света в Израиле

В Израиле появился на свет теленок красного цвета. Такое животное упоминается в эпизоде священного писания иудаизма - Торе. Об этом сообщили в иерусалимском институте Храма.

//В мире

Нидерланды передумали финансировать организацию «Белые каски»

Нидерланды передумали финансировать организацию «Белые каски»

Нидерланды прекращают финансирование сирийской оппозиции и организации «Белые каски». Такая стратегия признана неэффективной, заявили сегодня на брифинге министры нидерландского правительства.

//В мире

МИД Польши "очистили" от выпускников МГИМО

МИД Польши "очистили" от выпускников МГИМО

Практически все сотрудники министерства иностранных дел Польши, которые были выпускниками МГИМО, уволены, заявил сегодня руководитель польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.

//В мире

Видео: новой «мисс Америка»‍ стала оперная певица из Нью-Йорка

Видео: новой «мисс Америка»‍ стала оперная певица из Нью-Йорка

Жительница штата Нью-Йорк по имени Ниа Имани Франклин стала победительницей конкурса красоты "Мисс Америка-2019", который завершился накануне в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

//В мире

Лондон выпустил "красные уведомления" Интерпола по делу об отравлении Скрипалей

Лондон выпустил "красные уведомления" Интерпола по делу об отравлении Скрипалей

Сегодня стало известно, что Лондон подготовил "красные уведомления" Интерпола на подозреваемых в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

//Происшествия

Глава республики Крым: Комиссия оценит ущерб от химвыброса на полуострове

Глава республики Крым: Комиссия оценит ущерб от химвыброса на полуострове

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что специальная комиссия оценит ущерб от химического выброса на севере Крымского полуострова. По словам главы республики, уже поступили обращения от фермерских хозяйств и граждан, которые потеряли урожай, о компенсации ущерба.

//Новости Redtram

//В мире

Представлен сценарий сдачи ВСУ части Донбасса ради сохранения власти Порошенко

Представлен сценарий сдачи ВСУ части Донбасса ради сохранения власти Порошенко

Петру Порошенко для сохранения своей власти нужна не военная победа в Донбассе, а отступление Вооруженных сил Украины со сдачей ополченцам новых территорий. Такое мнение высказал журналист Андрей Бабицкий.

//Общество

Минтруд: "заморозка" пенсионных накоплений может быть продлена еще на год

Минтруд: "заморозка" пенсионных накоплений может быть продлена еще на год

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в понедельник, 10 сентября, сделал важное заявление. По словам политика, "заморозка" пенсионных накоплений может быть продлена еще на год.

//Общество

В Керчи буря срывала крыши и вырывала из земли заборы

В Керчи буря срывала крыши и вырывала из земли заборы

Стихия бушевала продолжительное время и нанесла значительный урон в районе паромной переправы, на который пришлась, как считают очевидцы, вся ее мощь. Напомним, что именно в этот период буйства непогоды на берег был выброшен буксир

//Общество

Крымский уполномоченный по правам человека прокомментировала жалобы заключенных

Крымский уполномоченный по правам человека прокомментировала жалобы заключенных

Крымский уполномоченный по правам человека Людмила ЛУБИНА прокомментировала вал обращений с жалобами из керченской колонии №2. "Это проблемная колония еще с украинских времен. Ко мне постоянно обращаются заключенные, жалуются. Что-то подтверждается, что-то нет. Контингент там очень сложный"

//В мире

ВВС Германии могут присоединиться к авиаударам по Сирии

ВВС Германии могут присоединиться к авиаударам по Сирии

Немецкая пресса сообщает, что правительство Германии в настоящее время рассматривает возможность присоединиться к западной коалиции для атаки в Сирии в случае применения химоружия.

//В мире

В ночном клубе в Мемфисе произошла стрельба, есть пострадавшие

В ночном клубе в Мемфисе произошла стрельба, есть пострадавшие

В американском городе Мемфис, штат Теннесси, произошла стрельба в одном из ночных клубов. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадали несколько человек.

//Наука

Источник: Франция давно получила от РФ данные о сближении спутников

Источник: Франция давно получила от РФ данные о сближении спутников

Стало известно, что Париж более полугода назад получил объяснения по поводу сближения российского и французского спутников. Об этом сообщает источник в посольстве Российской Федерации в Париже. По его словам, с тех пор дополнительных обращений на этот счёт никаких не поступало.

//В мире

Клинцевич сомневается, что США нанесут удар по российским силам в Сирии

Клинцевич сомневается, что США нанесут удар по российским силам в Сирии

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич высказался сегодня насчет информации о том, что США не исключают возможности нанесения удара по российским военным на территории Сирии.

//Общество

Опубликован рейтинг самых популярных городов России для путешествий на выходные

Опубликован рейтинг самых популярных городов России для путешествий на выходные

Составлен рейтинг самых популярных туристических городов России, идеально подходящих для путешествий в выходные дни нынешней осенью. В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Сочи и Ялта.

//В мире

МИД Сирии: США хотят контролировать САР в интересах Израиля

МИД Сирии: США хотят контролировать САР в интересах Израиля

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США хотят контролировать САР в интересах Израиля. Соответствующее заявление дипломат сделал сегодня в рамках разговора с журналистами.

//В мире

Представитель Порошенко: Украина не возобновит поставки воды Крыму

Представитель Порошенко: Украина не возобновит поставки воды Крыму

Сегодня представитель президента Украины Борис Бабин в эфире одного из телеканалов страны сообщил, что Киев не допустит возобновления поставок воды на Крымский полуостров. По его словам, население в воде не нуждается.

//Расследования

Появились новости о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале

Появились новости о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале

Днем в понедельник, 10 сентября, появилась информация о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале в Москве. Ранее стало известно, что мужчина и женщина получили ножевые ранения.

//В мире

Выложены кадры авиаударов ВКС РФ по боевикам в Сирии в ответ на атаку христиан

Выложены кадры авиаударов ВКС РФ по боевикам в Сирии в ответ на атаку христиан

Российские ВКС нанесли удары по боевикам, которые атаковали христианский город Махарда, расположенный на севере сирийской провинции Хама. Соответствующую информацию разместили отечественные интернет-СМИ.

//Экономика

Доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года‍

Доллар превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года‍

Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и достиг 70.16 рубля. Об этом сегодня свидетельствуют данные Московской биржи.

//Общество

Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей?

Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей?

Во всём мире дети начали отказываться от традиционных игрушек, предпочитая им гаджеты и навороченных роботов. Психологи бьют тревогу - это может привести к снижению интеллекта, творческих способностей и исчезновению коммуникативных функций.

//Наука

Эксперты: пингвинам в Антарктиде грозит вымирание

Эксперты: пингвинам в Антарктиде грозит вымирание

Представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана Елена Жаркова в рамках Восточного экономического форума заявила, что пингвинам Адели в регионе грозит массовое вымирание.

//Происшествия

Актёр из «Улиц разбитых фонарей» попал в аварию

Актёр из «Улиц разбитых фонарей» попал в аварию

В понедельник, 10 сентября, в Санкт-Петербурге российский актёр Сергей Селин, который играл Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» попал в дорожно-транспортное происшествие.

//Политика

Путин: на выборах 9 сентября серьезных нарушений не выявлено

Путин: на выборах 9 сентября серьезных нарушений не выявлено

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил сегодня, что в процессе единого дня голосования, который состоялся в минувшее воскресенье, 9 сентября, никаких серьезных нарушений выявлено не было.

//Происшествия

Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

В понедельник, 10 сентября, Кемеровский областной суд принял решение оставить под арестом сотрудников, которые обслуживали пожарную сигнализацию ТЦ «Зимней вишни» Игоря Полозиненко и Александра Никитина до 25 и 26 сентября.

//В мире

Всемирно известный повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном доме

Всемирно известный повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном доме

Всемирно известный британский повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном особняке. Происшествие случилось во вторник, 4 сентября, когда мужчина находился дома с супругой и пятью детьми.

//Экономика

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты, а где люди получают за работу меньше всех. Соответствующую информацию за прошедшее полугодие ранее предоставили сотрудники Росстата.

//В мире

СМИ озвучили условия возобновления штабом ВСУ полномасштабной войны в Донбассе

СМИ озвучили условия возобновления штабом ВСУ полномасштабной войны в Донбассе

Перечислены условия, при которых штаб Вооруженных сил Украины отдаст приказ о начале наступления против республик Донбасса, спровоцировав тем самым возобновление полномасштабной войны в регионе.

//Общество

Россияне едят слишком много курицы и свинины вместо овощей

Россияне едят слишком много курицы и свинины вместо овощей

По телевизору нам каждый день твердят, что качество жизни в стране улучшается. Однако цифры не утешают: питание россиян трудно назвать сбалансированным. Мы едим много хлебобулочных и колбасных изделий, а на качественные молочные продукты, овощи и фрукты у многих элементарно не хватает денег.

//Происшествия

В Анапе ищут ребенка, пропавшего во время шторма

В Анапе ищут ребенка, пропавшего во время шторма

В понедельник в Анапе ищут ребенка, который пропал во время шторма. Согласно последней информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, мальчик и его отец накануне отправились купаться в неспокойном море.

//В мире

Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам

Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков, ранее служивший в Генштабе РФ, рассказал то, что у Киева давно есть коды доступа к некоторым российским спутникам.

//Экономика

Белоруссия хочет сохранить объемы поставок нефтепродуктов из России

Белоруссия хочет сохранить объемы поставок нефтепродуктов из России

В понедельник, 10 сентября, белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Минск настаивает на сохранении объёмов поставок нефтепродуктов из Москвы. По его словам, Белоруссии нужна стабильность.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры