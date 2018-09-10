Борис Дубровский: Закрытие свалки в Челябинске - историческое событие

Именно так назвал глава Южного Урала Борис Дубровский завершение работы городской свалки, которое произойдет уже завтра, 11 сентября.

Губернатор напомнил, что о закрытии свалки говорили с 1989 года, однако других полигонов для вывоза мусора не было. Сейчас, когда еще строится полигон в Чишме, мусор будут вывозить сразу на несколько объектов Южного Урала, потом все отходы консолидируются в одном месте.

- Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов, таким объектам не место в современных городах-миллионниках, - отметил глава региона. - Челябинская свалка ежегодно выделяет порядка 60 тысяч тонн вредных веществ, и эта цифра только растет.

Следующая задача, которую поставил глава региона - рекультивация объекта. Она начнется уже весной следующего года.