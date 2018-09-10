Климатолог: Когда резко теплеет, нужно учитывать массу факторов

Климатолог объяснил то, что кроме негативных сторон у глобального потепления, существуют немало позитивных последствий.

«Действительно, когда резко теплеет, нужно учитывать массу факторов, которые с этим связаны. Самый важный из них, это конечно таяние вечной мерзлоты, которая занимает 2/3 территории РФ. Соответственно деградация вечной мерзлоты ведет к всевозможным неприятностям, связанным с нарушением работы уже существующей инфраструктуры, жилых домов, где они есть. А так же происходит дополнительный выброс парниковых газов, которые во многом определяют изменение климата. В частности из тающей мерзлоты появляются углекислый газ и метан», — объяснил эксперт. Об этом сообщает НСН.

По мнению специалиста, в связи с потеплением можно развивать более теплолюбивые сельскохозяйственные культуры.