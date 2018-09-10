Путин назвал одну из ключевых проблем Дальнего Востока
10 сентября 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 сентября в рамках своего визита на остров Русский назвал одну из ключевых проблем Дальнего Востока, которую необходимо решить в ближайшем будущем.
В ходе выступления на заседании президиума Госсовета, посвященного способам реализации задач, установленных майским указом, Путин заявил, что регион по-прежнему покидают люди. Как уточняет "Свободная пресса", в прошлом году на Дальний Восток приехало на 17 тысяч меньше граждан, чем уехало.
По словам президента РФ, около 70 процентов людей, покинувших регион, находятся в трудоспособном возрасте. Дело в том, что их не устраивают существующие условия для жизни.
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