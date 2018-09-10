Появился прогноз ученика Павла Глобы об оккупации Украиной европейской части РФ
10 сентября 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский предсказатель Влад Росс, являющийся учеником астролога Павла Глобы, сделал прогноз, в котором описывается оккупация Киевом Европейской части России. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.
Как пишет сайт «Русская весна», Росс предсказал, что в 2025 году, когда Плутон войдет в зодиакальный знак Водолея, якобы начнется развал РФ. По мнению астролога, данный процесс должен завершиться к 2040-му. Влад Росс спрогнозировал, что Киев не сможет, воспользовавшись распадом соседнего государства, захватить Крым. При этом предсказатель утверждает, что Украина оккупирует Москву и всю европейскую часть России.
Ранее сообщалось, что украинский «сновидец» Witaliy Galix объявил имя будущего президента страны. По словам экстрасенса, преемником Петра Порошенко станет бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили.
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