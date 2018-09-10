Цветущий район проехал в праздничной кавалькаде в День города Челябинска

Платформа Центрального района в День города проехала по Челябинску в составе праздничной кавалькады. Колонна украшенных грузовиков открыла череду тождественных мероприятий.

Девять автомобилей отправились с улицы Цвиллинга по путепроводу к улице Гагарина, проехали по Копейскому шоссе, проспекту Ленина через площадь Революции, по улицам Труда, Братьев Кашириных, Комсомольскому и Свердловскому проспектам. Финальным пунктом стал ДК ЧМК.

Украшенные платформы символизировали самые известные особенности каждого из районов. Так, Центральный район особое внимание уделяет вопросу озеленения. Поэтому темой площадки стал «Цветущий район». На платформе расположились несколько клумб в форме бабочек с яркими цветами, инсталляции «Я люблю Челябинск» и «Центральный» и надувные фигуры с изображением леса (именно в Центральном районе находится любимое место прогулок горожан – Городской Бор). Также праздничное настроение создавали нарядные гости «светского приёма»: ведущий и жених с невестой в огромных зелёной и красной шляпах, сшитых специально для этого праздника членами районного Совета ветеранов.

Другие районы представили на своих платформах разнообразные городские сооружения, пилотов около муляжа самолёта, торт и многое другое.