Учителя младших классов будут искать потенциальных преступников

Учителя начальных классов будут заниматься поиском потенциальных преступников. Стало известно, что в Министерстве просвещения Российской Федерации создали методические рекомендации для педагогов по профилактике проблемного поведения школьников младших классов.

Определять проблемных учеников учителя будут по явным и косвенным признакам. К косвенным относятся – вспыльчивость, чрезмерное упрямство, повышенный интерес к оружию. К явным – проявление учениками насилия по отношению к другим детям, а также к животным, пишут «Известия». При этом педагогам порекомендовали следить за тем, чем ученик интересуется в социальных сетях, передаёт «ura.ru».

При выявлении каких-либо признаков, учителя должны скорректировать поведение ребёнка, но действовать аккуратно.