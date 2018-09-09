Вернувшийся из Сирии премьер-министр Абхазии погиб в ДТП по пути домой

Геннадий Гагулия - премьер-министр Абхазии погиб в ДТП. Политик возвращался домой из поездки по Сирии, где назодилс с официальным визитом в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба.

По информации представителя правительства республики Диана Зантария, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. Авария произошла неподалеку от милицейского поста Мюссера, на отрезке дороги Псоу — Сухум. Как пишет ТАСС, в автомобиль, в котором ехал премтер-министр, врезаласся автомобиль, выехавший на полосу встречного движения.

«По предварительным данным, Геннадий Леонидович на пути в больницу был ещё жив. Больше никто не пострадал», - сообщили в пресс-центре. В больницу были также доставлены водитель и охранник премьера, их состоние здоровья , по сообщениям медиков, опасения не взывает.

Геннадию Гагуля было 70 лет и он трижды занимал пост премьера республики.





