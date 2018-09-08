Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надела белый халат и пообещала «всех вылечить». Таким необычным способом «МИДсестра» Мария Захарова поздравила всех россиян с пятницей.

На снимке, опубликованном на странице Марии Захаровой в фейсбуке, она одета в белое платье, очень напоминающее халат медицинского работника. Подпись на фотографии гласит: «МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате». В комментарии к снимку Мария Захарова написала: «Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу».

Пользователи в комментариях положительно восприняли шутку Марии Захаровой. Ей напомнили про заповедь «не навреди» и посоветовали добавить для некоторых партнеров пару крепких санитаров со смирительными рубашками.