Синоптики обещают москвичам еще несколько дней лета

Жителей Москвы ожидают еще несколько дней метеорологического лета, обрадовали синоптики. По сообщению Гидрометцентра, теплая погода сохранится в столице и в начале следующей недели.

«Антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду в столичном регионе. Ночи по области местами становятся прохладнее. Днем показания термометров превышают климатическую норму начала сентября примерно на пять градусов», - рассказали в Гидрометцентре России.

До конца текущей недели в Москве и Подмосковье ожидается ночью +13-17 градусов, днем +21-26. Местами по области возможны ночные снижения температуры до +4 градуса.

В начале следующей недели температурные показатели днем составят +20-26 градусов, ночью +7-12 градусов. Во вторник местами возможны небольшие осадки, передает М24.