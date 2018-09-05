«АН» спасли – спасибо столичным огнеборцам!

Вчера вечером в здании на Тверской площади, в котором в том числе расположен офис редакции «Аргументы недели», разгорелись не страсти, а пожар. Горела жилая квартира на 4 этаже. На седьмом в клубах дыма кричала молодая девушка, умоляя ее спасти.

«Пожарные приехали буквально через несколько минут после нашего звонка. Работало несколько расчетов. В первую очередь начали спасать людей, эвакуировать жильцов. Другие расчеты сбивали открытое пламя, вырывавшееся из окон. Когда спасли девушку с 7 этажа, собравшаяся толпа разразилась аплодисментами и криками: «Спасибо! Молодцы!», - вспоминает заместитель главного редактора «АН» Виктор Крестьянинов.

Буквально через полчаса открытый огонь был ликвидирован, но пожарные тщательно проливали перекрытия, чтобы не допустить повторного возгорания.

«В принципе редакция пострадала, но несильно. От воды рухнул потолок в архиве и юридическом отделе, испорчена некоторая часть оргтехники. Но, главное, не пострадала комната, в которой находятся серверы газеты. И очередной 35 номер газеты выйдет в положенный срок - 6 сентября. Мы благодарны всем оперативным службам Москвы. Они сработали быстро и качественно», - говорит Генеральный директор АО «ИД «Аргументы недели» Олег Желтов.