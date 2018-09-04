Правительство обсуждает введение нового сбора по всей стране
4 сентября 2018, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]
Минфин и Минкультуры обсуждают включение в Налоговый кодекс РФ туристического сбора. Он во многом идентичен курортному сбору и может быть введен во всех регионах с 2020 года.
Инициативу введения на территории России туристического сбора лоббируют власти Санкт-Петербурга, которым «никогда не бывает слишком много денег на реставрацию памятников». Санкт-Петербург даже готов выступить в качестве пилотной площадки для реализации проекта введения нового сбора. Их можно понять, исторических достопримечательностей в Петербурге действительно много.
Размер туристического сбора планируется установить на уровне 1-2% от стоимости ежедневного проживания (представители Санкт-Петербурга настаивают на ставке в 2%). Все средства, полученные от уплаты туристического сбора, будут оставаться в бюджетах регионов. Однако со стороны представителей туристического и отельного бизнеса звучат разные мнения, как позитивные, так и скептические, сообщает РБК.
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