Разин предложил переименовать московский переулок в честь убитого главы ДНР

Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин предложил властям Москвы присвоить Леонтьевскому переулку, в котором расположено посольство Украины, имя убитого главы ДНР Александра Захарченко. Соответствующий пост деятель шоу-бизнеса разместил на своей странице в Instagram.

Разин отметил, что его инициативу поддерживают миллионы украинцев. Они хотят иметь возможность отдать дать памяти погибшему политику, написал продюсер.

Александр Захарченко был убит в результате теракта в Донецке в конце прошлой недели. Ранее во вторник сообщалось, что киевский политолог Вадим Карасев раскрыл выгоду президента Украины Петра Порошенко от устранения лидера ДНР.