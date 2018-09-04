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Разин предложил переименовать московский переулок в честь убитого главы ДНР
4 сентября 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин предложил властям Москвы присвоить Леонтьевскому переулку, в котором расположено посольство Украины, имя убитого главы ДНР Александра Захарченко. Соответствующий пост деятель шоу-бизнеса разместил на своей странице в Instagram.
Разин отметил, что его инициативу поддерживают миллионы украинцев. Они хотят иметь возможность отдать дать памяти погибшему политику, написал продюсер.
Александр Захарченко был убит в результате теракта в Донецке в конце прошлой недели. Ранее во вторник сообщалось, что киевский политолог Вадим Карасев раскрыл выгоду президента Украины Петра Порошенко от устранения лидера ДНР.
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