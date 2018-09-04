Морскую переправу между Сахалином и материковой частью РФ закроют во вторник

Во вторник, 4 сентября, закроют паромную переправу, которая соединяет Сахалин с материковой частью России. Об этом сообщил сегодня гендиректор Сахалинского морского пароходства Алексей Павлов.

Согласно последней информации, данные меры было решено принять из-за надвигающегося в Татарском проливе шторма. Сейчас в сторону материка идут паромы "Сахалин-8" и "Сахалин-9", а "Сахалин-10" уже находится в порту Ванино Хабаровского края, передает РИА "Новости".

Предполагается, что до четверга, 6 сентября, все три судна будут находиться на рейде Ванинского порта. Ожидается, что за два дня шторм утихнет.