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Морскую переправу между Сахалином и материковой частью РФ закроют во вторник

4 сентября 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Морскую переправу между Сахалином и материковой частью РФ закроют во вторник
фото: pixabay.com

Во вторник, 4 сентября, закроют паромную переправу, которая соединяет Сахалин с материковой частью России. Об этом сообщил сегодня гендиректор Сахалинского морского пароходства Алексей Павлов.

Дополнительные подразделения МЧС направлены в Приморье перед тайфуном

Дополнительные подразделения МЧС направлены в Приморье перед тайфуном

Согласно последней информации, данные меры было решено принять из-за надвигающегося в Татарском проливе шторма. Сейчас в сторону материка идут паромы "Сахалин-8" и "Сахалин-9", а "Сахалин-10" уже находится в порту Ванино Хабаровского края, передает РИА "Новости".

Предполагается, что до четверга, 6 сентября, все три судна будут находиться на рейде Ванинского порта. Ожидается, что за два дня шторм утихнет. 

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Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Стали известны угрожающие Киеву последствия разрыва договора о дружбе с Россией

Стали известны угрожающие Киеву последствия разрыва договора о дружбе с Россией

Реализация планов Киева по отказу от договора о дружбе с Российской Федерацией угрожает территориальной целостности Украины. Такую точку зрения высказал отечественный политолог Сергей Марков.

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В МИД Украины считают ситуацию с оттоком населения из страны катастрофой

В МИД Украины считают ситуацию с оттоком населения из страны катастрофой

Глава МИД Украины Павел Климкин накануне высказался о ситуации с оттоком населения из страны. По мнению дипломата, в настоящий момент миграция украинцев является по-настоящему катастрофической.

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Названы задачи созданного в Минобороны Главного военно-политического управления

Названы задачи созданного в Минобороны Главного военно-политического управления

Стало известно, какие задачи будут возложены на учрежденное в структуре министерства обороны России Главное военно-политическое управление (ГВПУ). Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.

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Климкин сообщил, как Украина отреагирует на "провокации" РФ в Азовском море

Климкин сообщил, как Украина отреагирует на "провокации" РФ в Азовском море

Глава МИД Украины Павел Климкин сегодня рассказал, какие меры Киев должен принять в ответ на "провокации" Москвы в акватории Азовского моря. Дипломат заявил, что "поведение" России было ожидаемым.

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После выброса загрязняющего вещества работа «Крымского Титана» остановлена

После выброса загрязняющего вещества работа «Крымского Титана» остановлена

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что после выброса загрязняющего вещества в атмосферу работа завода «Крымский Титан» остановлена на две недели.

//Наука

Ученые рассказали, о чем предупреждают человека ночные пробуждения

Ученые рассказали, о чем предупреждают человека ночные пробуждения

Западные ученые провели ряд исследований и предположили, что внезапные ночные пробуждения могут рассказать человеку очень многое о его эмоциональном состоянии, а также о скрытых заболеваниях.

//В мире

Почему Моника Левински прервала интервью после вопроса о Клинтоне

Почему Моника Левински прервала интервью после вопроса о Клинтоне

Моника Левински покинула интервью, когда ее спросили, ждет ли она извинений от бывшего президента США Билла Клинтона, с которым у нее был роман. Организаторы пресс-конференции не смогли объяснить ее поступок.

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РПЦ не нравится участие Шнурова и Басты в проекте «Голос»

РПЦ не нравится участие Шнурова и Басты в проекте «Голос»

Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата Александр Щипков выразил сомнение, что Василий Вакуленко и Сергей Шнуров должны быть наставниками в телевизионном шоу «Голос».

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Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей

Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк обокрали. Согласно последней информации, общий ущерб от ограбления составил 1 млн рублей.

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СМИ сообщили о новом плане властей Украины по выдавливанию России из Крыма

СМИ сообщили о новом плане властей Украины по выдавливанию России из Крыма

Киевские политики придумали новый способ восстановления контроля над присоединившимся к Российской Федерации Крымом. Об этом рассказывается в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

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//Наука

Искусственный интеллект видит ожирение землян из космоса

Искусственный интеллект видит ожирение землян из космоса

Искусственный интеллект смог из космоса оценить ожирению населяющих Землю людей. Для этого ИИ не пришлось фиксировать на снимках конкретных особ, поскольку алгоритм основан на других данных.

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За сутки в свои дома вернулись более 450 сирийцев

За сутки в свои дома вернулись более 450 сирийцев

За минувшие сутки в собственные дома вернулись 469 сирийцев. Данную информацию предоставили утром во вторник, 4 сентября, в Центре приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле поразили поклонников красотой и молодостью

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле поразили поклонников красотой и молодостью

Российский музыкант Игорь Николаев продемонстрировал в соцсети снимок, на котором он запечатлен со своими коллегами Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле. Внешний вид женщин восхитил поклонников.

//Экономика

Мантуров: Ослабление рубля пока не драматично для промышленности

Мантуров: Ослабление рубля пока не драматично для промышленности

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что для российской промышленности текущее ослабление рубля пока не драматично.

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Опубликованы кадры из попавшей под удар зажигательными снарядами ВСУ Горловки

Опубликованы кадры из попавшей под удар зажигательными снарядами ВСУ Горловки

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью зажигательных снарядов поселок Зайцево, который расположен в северной части Горловки, контролируемой властями самопровозглашенной Донецкой народной республики.

//Происшествия

Трехлетняя девочка сломала шейку бедра, прыгая на батуте в Петербурге

Трехлетняя девочка сломала шейку бедра, прыгая на батуте в Петербурге

В Санкт-Петербурге в минувший понедельник, 3 сентября, произошел инцидент в парке аттракционов. Согласно последней информации источников, маленькая девочка сломала шейку бедра, прыгая на батуте.

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К концу августа Крымский полуостров посетили более 5 миллионов туристов

К концу августа Крымский полуостров посетили более 5 миллионов туристов

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На Донбассе прозвучал первый звонок (Фоторепортаж)

На Донбассе прозвучал первый звонок (Фоторепортаж)

Торжественные линейки прошли в учебных заведениях Донецкой народной республики. Еще накануне все телефонные аппараты жителей ДНР получили смс. Сообщения адресовались родителям. Госавтоинспекция рекомендовала им определить безопасный маршрут между школой и домом.

//Новости СМИ2

//Экономика

Почему более 80% российских бизнесменов готовы продать активы

Почему более 80% российских бизнесменов готовы продать активы

В России 84% бизнесменов готовы отказаться от части активов по причине их неэффективности или каких-либо выявленных рисков. Основное беспокойство предпринимателей вызывает геополитическая напряженность.

//Общество

В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно и 4-х членов экипажа

В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно и 4-х членов экипажа

Неделю назад в Крыму задержали рыболовецкое судно «ЯОД 2105» и четырех членов его экипажа, которые являются гражданами Украины

//В мире

Совфед подверг критике реакцию ЕС на убийство Александра Захарченко

Совфед подверг критике реакцию ЕС на убийство Александра Захарченко

В Совете Федерации утром во вторник, 4 сентября, подвергли критике реакцию Европейского Союза на жестокое убийство лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

//Общество

Стали известны сроки открытия всей платной трассы М11 от Москвы до Петербурга

Стали известны сроки открытия всей платной трассы М11 от Москвы до Петербурга

Глава Минтранса Российской Федерации Евгений Дитрих сообщил, что к 2019 году может быть открыта целиком для движения скоростная платная дорога М11 от Москвы до Санкт-Петербурга.

//Общество

2,7 млн гектаров леса могут погибнуть в РФ в этом году из-за лесных болезней

2,7 млн гектаров леса могут погибнуть в РФ в этом году из-за лесных болезней

В текущем году на территории Российской Федерации из-за лесных болезней могут исчезнуть 2,7 млн гектаров леса. Согласно последней информации специалистов, эпидемия может начаться уже этой осенью.

//Происшествия

Часть стены Римского форума рухнула на глазах у изумленных туристов

Часть стены Римского форума рухнула на глазах у изумленных туристов

В Риме произошло обрушение одной из основных достопримечательностей древнего города. В центре итальянской столицы обвалилась часть стены форума, расположенная вблизи улицы Монте-Тарпео.

//Новости Redtram

//Экономика

Госдума: масштаб проблемы с пятитысячными купюрами является минимальным

Госдума: масштаб проблемы с пятитысячными купюрами является минимальным

В Госдуме во вторник, 4 сентября, назвали минимальным масштаб проблемы с приемом пятитысячных купюр банкоматами. Заявление сделал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

//В мире

Эксперт оценил слова Климкина о "катастрофической" миграции украинцев

Эксперт оценил слова Климкина о "катастрофической" миграции украинцев

Эксперт прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о катастрофической миграции украинцев. Ранее дипломат заявил, что отток граждан из страны является очень масштабным.

//Общество

Екатеринбургской школьнице отказались продать стихи Маяковского и Есенина

Екатеринбургской школьнице отказались продать стихи Маяковского и Есенина

Екатеринбургской школьнице не продали сборники стихов поэтом Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского. Как выяснилось, на книгах стояла маркировка с возрастным ограничением 18+, сообщает сеть книжных магазинов «Читай-город».

//В мире

В МИД Украины рассказали, когда в стране появятся базы НАТО

В МИД Украины рассказали, когда в стране появятся базы НАТО

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в минувший понедельник, 3 сентября, в беседе с журналистами рассказал, когда в стране появятся базы Североатлантического альянса.

//Расследования

Обвиняемому в убийстве полицейского в метро Москвы грозит пожизненный срок

Обвиняемому в убийстве полицейского в метро Москвы грозит пожизненный срок

Во вторник, 4 сентября, стало известно, что обвиняемому в убийстве сотрудника полиции на станции метро "Курская" грозит пожизненное заключение. Происшествие случилось вечером в минувшее воскресенье.

//В мире

Япония заявила о проходе через Лаперуза рекордного числа военных кораблей РФ

Япония заявила о проходе через Лаперуза рекордного числа военных кораблей РФ

Рекордное количество российских военных кораблей зафиксировало Минобороны Японии. Со времен холодной войны это наибольшее число боевых кораблей, которые единожды прошли пролив между Сахалином и островом Хоккайдо.

//Наука

Ученые рассказали, как с помощью еды продлить жизнь

Ученые рассказали, как с помощью еды продлить жизнь

Ученые из Института Солка в Калифорнии рассказали, как продлить жизнь с помощью еды. По мнению экспертов, изменение образа жизни способно продлить жизнь и предотвратить развитие различных возрастных болезней.

//Общество

Морскую переправу между Сахалином и материковой частью РФ закроют во вторник

Морскую переправу между Сахалином и материковой частью РФ закроют во вторник

Во вторник, 4 сентября, закроют паромную переправу, которая соединяет Сахалин с материковой частью России. Об этом сообщил сегодня гендиректор Сахалинского морского пароходства Алексей Павлов.

//Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики сообщили, что во вторник, 4 сентября, в Москве ожидается довольно теплая погода. Согласно последней информации специалистов, существенных осадков в городе сегодня в течение дня не будет.

//Происшествия

В Благовещенске убиты 12 котов-артистов

В Благовещенске убиты 12 котов-артистов

Вчера утром работники театра "Котовасия" в Благовещенске обнаружили дверь в вольер выломанной, а 12 котов-артистов - мертвыми. Возможно, это сделали подростки, с которыми накануне произошел конфликт с сотрудниками театра.

//В мире

Появился сценарий окружения частей армии Украины в ходе их наступления на юг ДНР

Появился сценарий окружения частей армии Украины в ходе их наступления на юг ДНР

Предполагаемая наступательная операция Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области может обернуться для киевских подразделений новым «котлом». Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной СМИ.

//Общество

В Сургуте первоклассникам раздали дневники с грубой ошибкой в гербе России

В Сургуте первоклассникам раздали дневники с грубой ошибкой в гербе России

В Сургуте ученикам первого класса раздали дневники с грубой ошибкой в гербе России. Согласно последней информации, соответствующие данные уже подтвердили сотрудники городской администрации.

//Происшествия

На МКАД произошло ДТП с участием поливомоечной машины, двое погибших

На МКАД произошло ДТП с участием поливомоечной машины, двое погибших

На западе Москвы случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием поливомоечной машины. Согласно последней информации источников, в результате этой аварии погибли два человека.

//Политика

Япония выразила Москве новый протест из-за Курил

Япония выразила Москве новый протест из-за Курил

Власти Японии по дипломатическим каналам передали России протест, связанный с проведением мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырех островах Южных Курил.

//Происшествия

Дополнительные подразделения МЧС направлены в Приморье перед тайфуном

Дополнительные подразделения МЧС направлены в Приморье перед тайфуном

Утром во вторник, 4 сентября, стало известно, что еще в два района Приморья были направлены дополнительные подразделения МЧС. В регионе в ближайшее время ожидается удар мощного тайфуна Jebi.

//В мире

Трамп призвал Россию не допустить "гуманитарную ошибку" в Идлибе

Трамп призвал Россию не допустить "гуманитарную ошибку" в Идлибе

Американский лидер Дональд Трамп в минувший понедельник предостерег Россию и Иран от "большой гуманитарной ошибки" в сирийской провинции Идлиб. Политик призвал не допустить подобного развития событий.

//Туризм

Эксперты рассказали, когда лучше всего бронировать отели

Эксперты рассказали, когда лучше всего бронировать отели

Специалистами были проанализированы туристические бронирования за последний год. По результатам анализа эксперты смогли выявить самое выгодное время для бронирования отелей.

//Общество

В Минздраве рассказали, стоит ли россиянам ожидать повышения цен на лекарства

В Минздраве рассказали, стоит ли россиянам ожидать повышения цен на лекарства

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова рассказала, стоит ли гражданам страны ожидать увеличения стоимости лекарственных препаратов в ближайшем будущем.

//Экономика

Некоторые банкоматы не берут пятитысячные купюры из-за вброса фальшивок

Некоторые банкоматы не берут пятитысячные купюры из-за вброса фальшивок

Производитель банкоматов - американская компания NCR - сообщила о массовом вбросе в России фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей.

//В мире

Трое военных в Латакии погибли при атаке боевиков

Трое военных в Латакии погибли при атаке боевиков

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что в Латакии с помощью пяти беспилотников боевики атаковали правительственные войска Сирии.

//В мире

В ЦПВС заявили о нарушении перемирия в двух сирийских провинциях

В ЦПВС заявили о нарушении перемирия в двух сирийских провинциях

В течение прошедших суток в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в нескольких районах Алеппо были зафиксированы неоднократные нарушения перемирия, сообщили в российском ЦПВС.

//В мире

Омбудсмен Денисова заявила о невозможности обмена моряков

Омбудсмен Денисова заявила о невозможности обмена моряков

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что уведомила свою российскую коллегу Татьяну Москалькову о невозможности обмена моряков еще на прошедшей неделе.

//В мире

Порошенко: На Украине не будет досрочных выборов

Порошенко: На Украине не будет досрочных выборов

Украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с руководителями парламентских фракций заявил, что не будет на Украине никаких досрочных выборов. Об этом рассказал в понедельник, 3 сентября, лидер фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов.

//В мире

В ЕС прокомментировали убийство Захарченко

В ЕС прокомментировали убийство Захарченко

В представительстве Евросоюза на Украине заявили сегодня, что осведомлены о гибели главы ДНР Александра Захарченко и в связи с этим подчеркивают важность полного соблюдения минских соглашений.

//Происшествия

В Обнинске при обрушении балкона погибли два человека

В Обнинске при обрушении балкона погибли два человека

В субботу, 1 сентября, в одном из общежитий Обнинска обрушилось металлическое ограждение балкона. На нём находились две женщины и мужчина. Как стало известно, мужчина скончался на месте, а женщины были госпитализированы в больницу, где одна потом от тяжёлых травм скончалась.

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В Госдуме оценили идею Порошенко исключить ЧФ в Крыму из конституции

В Госдуме оценили идею Порошенко исключить ЧФ в Крыму из конституции

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, предложившего вычеркнуть Черноморский флот РФ из украинской конституции.

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