Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
4 сентября 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики сообщили, что во вторник, 4 сентября, в Москве ожидается довольно теплая погода. Согласно последней информации специалистов, существенных осадков в городе в течение дня не будет.
Столбики термометров в столице достигнут сегодня 22-24 градусов выше нуля. В Подмосковье температура будет составлять от 20 до 25 градусов, уточнили в центре погоды "Фобос".
Ожидается переменная облачность без сильных дождей. В городе будет дуть восточный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно составит 754 миллиметров ртутного столба, вследствие чего метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.
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