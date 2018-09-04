Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики сообщили, что во вторник, 4 сентября, в Москве ожидается довольно теплая погода. Согласно последней информации специалистов, существенных осадков в городе в течение дня не будет.

Столбики термометров в столице достигнут сегодня 22-24 градусов выше нуля. В Подмосковье температура будет составлять от 20 до 25 градусов, уточнили в центре погоды "Фобос".

Ожидается переменная облачность без сильных дождей. В городе будет дуть восточный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно составит 754 миллиметров ртутного столба, вследствие чего метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.