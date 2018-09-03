За кражу орденов у ветерана мужчину посадили на восемь лет

Мужчина похитил у родственников ветерана Великой Отечественной войны ордена, общая рыночная стоимость которых составляла более одного миллиона рублей. В понедельник, 3 сентября, суд Воронежа приговорил коллекционера к восьми годам и четырём месяцам колонии.

43-летний Евгений Максимов, проходя по улицам города, увидел стенд с фотографии героев ВОВ. На пиджаке у одного из них, мужчина заметил шесть орденов «Красного знамени». Максимов нашёл адрес участника войны и представился сотрудником издания «Молодая Гвардия», заявив, что пишет книгу о Героях Советского Союза. Мужчина, воспользовавшись доверием семьи, попросил сфотографировать ордена и подменил награды на современные копии.

В результате Евгений Максимом украл два ордена «Красного знамени». В отношении мужчины возбуждено дело по статье «хищение предметов, имеющих особую ценность», пишут РИА Новости.