В Балашихе загорелся частный дом

В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи произошло возгорание одного из частных домов. Скорее всего, загорелась проводка на чердаке, потому что там проводились какие-то строительные работы.

Огонь разрастался довольно быстрыми темпами и мог спокойно перейти на соседние дома. Однако сотрудники МЧС успели вовремя приехать и нейтрализовать очаг возгорания. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.