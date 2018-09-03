Лось решил прогуляться по Петербургу

Сегодня утром жители Петербурга заметили в городе лося, который не спеша прохаживался по промзоне в районе Обухово. К людям зверь близко не подходит, ведет себя «скромно». Очевидцы засняли нежданного гостя на видео.

Лось побродил по площадке, потыкался в забор, осматриваясь вокруг, в конце концов решил убежать. Дальнейшая судьба животного неизвестна. "Дай Бог, чтобы на его пути встретились адекватные люди", - надеются пользователи соцсетей.