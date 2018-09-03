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Лось решил прогуляться по Петербургу
3 сентября 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром жители Петербурга заметили в городе лося, который не спеша прохаживался по промзоне в районе Обухово. К людям зверь близко не подходит, ведет себя «скромно». Очевидцы засняли нежданного гостя на видео.
Лось побродил по площадке, потыкался в забор, осматриваясь вокруг, в конце концов решил убежать. Дальнейшая судьба животного неизвестна. "Дай Бог, чтобы на его пути встретились адекватные люди", - надеются пользователи соцсетей.
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