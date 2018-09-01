Владимир Путин рассказал, как он смог добиться успеха
1 сентября 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин привык анализировать причины своих неудач, а не слагаемые успеха. Об этом он рассказал победителям олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставникам.
Владимир Путин подчеркнул, что если смотреть на себя, свою работу и жизнь критически и выявлять то, что мешает идти вперед, то движение вперед будет более уверенным и быстрым.
Также президент ответил на вопрос, какие лидерские качества помогли ему добиться высот. Путин сказал, что определяет их для себя, но публично об этом говорить не хотел бы.
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