Владимир Путин рассказал, как он смог добиться успеха

Глава российского государства Владимир Путин привык анализировать причины своих неудач, а не слагаемые успеха. Об этом он рассказал победителям олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставникам.

Владимир Путин подчеркнул, что если смотреть на себя, свою работу и жизнь критически и выявлять то, что мешает идти вперед, то движение вперед будет более уверенным и быстрым.

Также президент ответил на вопрос, какие лидерские качества помогли ему добиться высот. Путин сказал, что определяет их для себя, но публично об этом говорить не хотел бы.