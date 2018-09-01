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Возбуждено уголовное дело о пожаре «Боинга» в Сочи. Число пострадавших возрасло
1 сентября 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки Boeing-737 в аэропорту. Речь идет о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, в 2 часа 50 минут 1 сентября при посадке лайнера авиакомпании «Ютэйр» самолет выкатился за пределы посадочной полосы, при этом загорелся двигатель. Когда самолет проломил ограждение и скатился в реку, сломались оба его крыла и начался пожар.
В результате пострадали 18 пассажиров, включая трех детей. Следственные действия продолжается. Между тем в Сети активно обсуждают причину аварийной посадки лайнера. Очевидцы рассказывают, что в условиях экстремальных погодных условий экипажи других бортов предпочли уходить на запасные аэродромы, а не рисковать, выполняя посадку в трудных условиях.
«Я стал свидетелем захода на посадку этого борта В7378 Ютейр из Москвы (рейс ЮТ579) Ливень был стеной, вдобавок гроза... Ещё мелькнула мысль - безумие... До этого пытался сесть рижский рейс, но уже над городом ушел в набор высоты и на западе аэродром в Ростов», «Стамбульский рейс тоже долго кружил над морем, но затем ушел обратно в Турцию», «Турки улетели домой уже после ЧП. А вот латыши до Ютейра пытались приземлиться, но не рискнули», - написали очевидцы в Instagram.
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