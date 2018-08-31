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2 сентября на детской железной дороге дополнительные рейсы
31 августа 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
2 сентября 2018 года поезда Приволжской детской железной дороги совершат дополнительные рейсы в 19:30, 20:30 и в 21:30.
Юные железнодорожники, приглашают всех волгоградцев и гостей города, принимающих участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города, познакомиться с историей Приволжской детской железной дороги и совершить увлекательную экскурсию на поезде по пойме реки Царица.
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