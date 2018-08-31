//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лера Кудрявцева помолодела после рождения дочери
- Будущая многодетная мать Эвелина Бледанс до сих пор тоскует по бывшему мужу
- Курникова и Иглесиас показали фото и видео близнецов
- Леонардо Ди Каприо собирается жениться?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Челябинске пройдет фестиваль «Артишок-2018»
31 августа 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
День знаний отметят гала-концертом фестиваля-конкурса талантливой молодежи «Артишок-2018». Праздник пройдет в парке имени Гагарина при поддержке Росбанка.
В субботу, 1 сентября, на большой сцене выступят юные артисты из Златоуста, Коркино, Копейска, Трехгорного, Троицка, п. Увельского и Челябинска. Свое мастерство зрителям покажут воспитанники детских садов, школ и специальных образовательных учреждений.
В этом году «Артишок» запущен в расширенном формате - конкурс рисунков и конкурс юных талантов. Кроме традиционных номинаций – вокал и хореография - организаторы предусмотрели и такие направления, как цирковое искусство, спорт, инструментальная музыка, а также мода и театр.
Фестиваль продолжает выполнять миссию поддержки детского творчества, создания городских концертных программ с участием лучших солистов и наиболее ярких детских и молодежных коллективов области.
Победителям фестиваля, а их в этот раз будет немало, вручат заслуженные дипломы и подарки от организаторов и партнеров проекта.
По-настоящему запоминающимся этот день станет для сотни челябинских первоклассников, которые соберутся в парк на «Первоклассную линейку». Свой первый школьный звонок малыши дадут себе сами с помощью маленьких колокольчиков.
Для всех гостей праздника на аллеях парка будут работать развлекательные площадки, откроются мастер-классы и творческие зоны. Ребята и взрослые смогут принять участие в викторинах и розыгрышах, посостязаться в интеллектуальных и подвижных играх.
Приглашаем окунуться в атмосферу детства, музыки и творчества!
Организаторами проекта выступают Управление культуры Администрации города Челябинска, Центр культурно-информационной деятельности, ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» при поддержке Челябинской городской Думы и Челябинского областного отделения Российского детского фонда. Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс».
Мероприятие состоится 1 сентября, в 14.00. Место проведения - парк имени Гагарина, главная сцена у фонтана «Ниагара». Приглашаем всех желающих.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Борис Дубровский впечатлил своей физподготовкой спортсменов 14:37
Южноуральским детям вновь устроили именитые мастер-классы 13:59
Борис Дубровский открыл в Карабаше новую линию конвертеров Карабашмеди 30.08 15:51
Вячеслав Володин: решение Путина – то, что ждали от него россияне 30.08 08:52
//Новости МирТесен
Тайсон, Цзю и Проводников откроют новый спорткомплекс в Коркино 29.08 13:42
Анатолий Литовченко посетил новый кинозал в Увельском поселке 29.08 13:16
Театрам Челябинска отремонтируют «лицо» 29.08 13:08
//Новости Гнездо.ру
Элла Памфилова поблагодарила Бориса Дубровского за успехи на выборах президента 29.08 12:55
Владимир Бурматов: правительству России рекомендовали долгосрочные энерготарифы 29.08 11:48
«Убийца – шофер! или Буква Ё и другие буквы» 29.08 09:55
//Новости Redtram
Владимир Путин озвучит свое мнение по поводу изменений в пенсионной системе 28.08 15:49
Борис Дубровский открыл встречу промышленников страны и НОВАТЭКа 28.08 14:08
Площадь перед Свято-Троицким собором будет благоустроена 28.08 10:37
//Новости ADWILE
Tele2 отменила внутрисетевой роуминг раньше срока 28.08 09:27
Энергетики обеспечили электроэнергией свинокомплекс Увельского района 28.08 09:15
Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил шахтеров с праздником 28.08 09:13
Борис Дубровский одобрил музей и проект реконструкции «Магнезита» 27.08 13:37
Челябинцы проследят за благоустройством на интерактивной карте города 27.08 13:09
В администрации Челябинска назначен новый руководитель 27.08 13:02
//Новости партнеров
ПЖРЭУ Курчатовского района отметит 35-летний юбилей 27.08 12:56
Сайт губернатора Челябинской области стал удобнее 27.08 12:54
Как работать с графиками на рынке Форекс 27.08 08:55
В выходные «МК-Урал» приглашает челябинцев поделиться улыбкой 24.08 18:32
Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил шахтеров с праздником 24.08 11:51
Южный Урал стал одним из лучших регионов по развитию ИТ-технологий 23.08 14:43