В Челябинске пройдет фестиваль «Артишок-2018»

День знаний отметят гала-концертом фестиваля-конкурса талантливой молодежи «Артишок-2018». Праздник пройдет в парке имени Гагарина при поддержке Росбанка.

В субботу, 1 сентября, на большой сцене выступят юные артисты из Златоуста, Коркино, Копейска, Трехгорного, Троицка, п. Увельского и Челябинска. Свое мастерство зрителям покажут воспитанники детских садов, школ и специальных образовательных учреждений.

В этом году «Артишок» запущен в расширенном формате - конкурс рисунков и конкурс юных талантов. Кроме традиционных номинаций – вокал и хореография - организаторы предусмотрели и такие направления, как цирковое искусство, спорт, инструментальная музыка, а также мода и театр.

Фестиваль продолжает выполнять миссию поддержки детского творчества, создания городских концертных программ с участием лучших солистов и наиболее ярких детских и молодежных коллективов области.

Победителям фестиваля, а их в этот раз будет немало, вручат заслуженные дипломы и подарки от организаторов и партнеров проекта.

По-настоящему запоминающимся этот день станет для сотни челябинских первоклассников, которые соберутся в парк на «Первоклассную линейку». Свой первый школьный звонок малыши дадут себе сами с помощью маленьких колокольчиков.

Для всех гостей праздника на аллеях парка будут работать развлекательные площадки, откроются мастер-классы и творческие зоны. Ребята и взрослые смогут принять участие в викторинах и розыгрышах, посостязаться в интеллектуальных и подвижных играх.

Приглашаем окунуться в атмосферу детства, музыки и творчества!

Организаторами проекта выступают Управление культуры Администрации города Челябинска, Центр культурно-информационной деятельности, ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» при поддержке Челябинской городской Думы и Челябинского областного отделения Российского детского фонда. Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс».

Мероприятие состоится 1 сентября, в 14.00. Место проведения - парк имени Гагарина, главная сцена у фонтана «Ниагара». Приглашаем всех желающих.