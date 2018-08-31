Названа сумма, которую родители в среднем тратят на подготовку детей к школе

Стало известно, какую сумму российские родители в среднем тратят на подготовку детей к школе. Данную информацию удалось получить специалистам Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Оказалось, что в 2018 году для подготовки одного школьника к учебному году у родителей уходит примерно 21 тысяча 135 рублей, причем больше половины данной суммы направляется на приобретение школьной формы и сменной обуви. 2,5 тысячи рублей тратятся на покупку портфеля, учебников и письменных принадлежностей.

Остальные деньги уходят на охрану в школе, технику, моющие средства и прочие товары, передает в пятницу, 31 августа, портал kp.ru.