Дмитрий Бертман: Кобзон помогал очень многим

Ушёл великий певец, гражданин, Человек! Если бы он только сделал одно - вошёл в захваченный террористами Норд Ост, чтобы освободить детей-заложников, то уже он бы был настоящим героем! А Иосиф Давыдович был гениальным исполнителем, музыкантом, и негласным руководителем всего театрального и эстрадного сообщества. Он помогал очень многим, он мог войти в любой кабинет, чтобы бороться за справедливость... Так он не раз помогал Геликону, который он не только любил, но и уважал!

Я знаю, что когда-то мой папа сотрудничал с Кобзоном в молодости, даже гордился игрой с ним в нарды. Я с ним познакомился уже много лет спустя, когда папы моего уже не было на этом свете...

Наш театр гордится, что в 2000-х , выдающийся Артист участвовал в геликоновской "Летучей мыши", где потрясающе пел на балу Орловского Эпиталаму Рубинштейна и арию Алеко Рахманинова! Я помню, как он приходил к нам в театр на Открытие после реконструкции, на спектакли... Я храню его подарки - старинные книги и клавиры, которые он приносил мне и присылал. Я выражаю соболезнования, которые пропитаны реальной болью, супруге Нелли Михайловне, замечательному талантливому сыну Андрею, и дочке Наталье. Вечная память, да, вечная....

Дмитрий Бертман, Генеральный директор и художественный руководитель в Helikon-Opera/"Геликон-опера"