Горячий ТОП региональных новостей: череда пожаров

На повестке дня уходящей неделе открытие нового дома культуры в Тверской области, пожар в Новосибирской областной больнице, взрыв ГСМ в Кургне и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В одном из поселков Тверской области открыли новый дом культуры. В поселке Красномайский открыли новый дом культуры на 200 мест. Торжественную церемонию открытия провели ко Дню Вышневолоцкого района, как сообщает Афанасий-бизнес. К стройке преступили еще в прошлом году – возвели здание, установили окна и двери, провели электричество и водоснабжение.

Два камчатских вулкана угрожают авиаполетам. Как пишет Полуостров Камчатка, камчатским вулканам Шивелуч и Карымский присвоен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой авиационный код. По мнению экспертов, частицы пепла из этих вулканов могут попасть в механизмы летающих самолетов и вертолетов.

Пожар в Новосибирской областной больнице: МЧС эвакуирует пациентов. В Новосибирской областной больнице произошло крупное происшествие — загорелся ожоговый корпус. Пожар достаточно крупный. Люди в социальных сетях сообщают о том, что МЧС разворачивает оперативный штаб пожаротушения. Об этом пишет НДН.инфо. Есть информация, что пострадала одна девушка, однако подробности ЧП еще уточняются.

На кировской трассе из-за кабана разбилась семья: погиб ребенок. Как сообщает Новый вариант, в Кировской области в связи с аварией на трассе «Вятка» погиб 8-летний ребенок, еще пять человек получили травмы. Среди пострадавших трое детей - мальчики (2 месяца, 2 года и 15 лет). Автоавария произошла из-за того, что водитель наехал на кабана, который внезапно выбежал на дорогу.

В пригороде Калининграда 20 пожарных тушили в Г-образном здании горящий кабель. Как говорится на официальном сайте регионального МЧС России, 28 августа в 04:56 в отдельно стоящем здании размером 40х100 м Г-образной формы из сэндвич панелей горела кабель-трасса площадью 15 квадратных метров. Об этом пишет НИА Калининград.

В Кургне произошел взрыв ГСМ: есть жертвы. 28 августа в Кургане произошёл взрыв горюче-смазочных веществ в зоне предприятия «Курганпроммет». В результате взрыва мужчина получил смертельные ранения, отмечает Vestiural.

В Пензенской области сельчанина убили и расчленили. Как стало известно, мужчина убил своего знакомого. Они поругались, когда выпивали вместе. Поняв, что он убил приятеля, расчленил его тело и спрятал рядом с домом. На утро сельчанин признался во всем супруге, женщина вызвала полицию, пишет Пенза-Пресс.

Концерт, посвященный 145-летию со дня рождения Энрико Карузо, состоялся в Самаре. 29 августа в Самарской государственной филармонии прошел концерт, посвященный 145-летию со дня рождения известного певца Энрико Карузо, сообщает SamaraToday. В этот вечер на сцене с большим триумфом выступили солисты Московского театра «Новая опера» им. Е.В.Колобова - Георгий Васильев и Нурлан Бекмухамбетов.

Пожарные Ставрополья потушили горящую траву на площади 0,3 гектара. Как пишет Ставропольский Репортер, 24 августа в Петровском городском округе произошел пожар. Между селом Рогатая Балка и посёлком Пшеничный, рядом с железной дорогой, которая идет по направлению Благодарный-Светлоград, загорелась сухая трава.