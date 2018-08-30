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Украина планирует информационно обрабатывать Крым
30 августа 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
«Стратегия информационной реинтеграции Крыма», созданная в Киеве, может быть принята в следующем месяце. Об этом заявила замминистра информации Украины Эмине ДЖАПАРОВА, пишут "Аргументы недели-Крым".
Она заявила, что это будет «ключевой документ», содержащий план действий украинской пропаганды, направленной на Крым.
«Остались последние позиции от министерства иностранных дел. Я верю, что это будет месяц-два, и документ будет также принят правительством», – заявила она.
Напомним, в марте 2017 года на пресс-конференции в Киеве Эмине ДЖАПАРОВА рассказала о том, что министерство информационной политики разработало и реализует стратегии информационной реинтеграции Донбасса и Крыма.
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