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Голикова назвала самую бедную категорию россиян, это не пенсионеры
29 августа 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Самыми бедными в России являются семьи с детьми, а не пенсионеры. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на статистку, рассказала, что многие пенсионеры даже помогают своим детям, которые имеют не одного ребенка в семье.
"Самыми бедными в России являются семьи с детьми, пенсионеры живут более благополучно", - заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 1" после телеобращения Владимира Путина по поводу изменений пенсионной системы.
Голикова подчеркнула, что необходимо соблюсти баланс между молодыми, средними и пожилыми возрастами, чтобы молодые люди имели возможность выходить на работу и работать, а пожилые родители смогли бы сидеть дома с внуками.
Владимир Путин в своем телеообращении предложил смягчить изменения к пенсионному законодательству. По его мнению, необходимо ввести ответственность работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
Президент также предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.
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