Голикова назвала самую бедную категорию россиян, это не пенсионеры

Самыми бедными в России являются семьи с детьми, а не пенсионеры. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на статистку, рассказала, что многие пенсионеры даже помогают своим детям, которые имеют не одного ребенка в семье. В Латвии перевернулся автобус Mercedes, погибло трое пассажиров

"Самыми бедными в России являются семьи с детьми, пенсионеры живут более благополучно", - заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 1" после телеобращения Владимира Путина по поводу изменений пенсионной системы.

Голикова подчеркнула, что необходимо соблюсти баланс между молодыми, средними и пожилыми возрастами, чтобы молодые люди имели возможность выходить на работу и работать, а пожилые родители смогли бы сидеть дома с внуками.

Владимир Путин в своем телеообращении предложил смягчить изменения к пенсионному законодательству. По его мнению, необходимо ввести ответственность работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Президент также предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.