Tele2 отменила внутрисетевой роуминг раньше срока

Оператор мобильной связи Tele2 раньше установленного ФАС срока отменил роуминг внутри сети. Напомним, что компания должна была перевести все свои тарифные планы на безроуминговые до 31 августа текущего года.

Добавим, что интернет пользователи сети всегда получали по домашнему тарифу. В некоторых тарифах, например, в линейке «Мой Tele2», роуминга не было предусмотрено с самого начала. По большинству тарифных планов Tele2 отчиталась намного раньше срока, а последние 4 процента абонентов перевела на безроуминговый режим также ранее установленного срока.

Теперь абсолютно все абоненты компании могут разговаривать без платы за роуминг в любом регионе.