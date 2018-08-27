Из-за демонтажных работ до вторника перекрыли участок МКАД

Сегодня стало известно, что из-за демонтажных работ участок МКАД перекрыли до вторника, 28 августа. Речь идет о внешней стороне московской кольцевой автодороги рядом с улицей Генерала Дорохова.

Известно также, что с 29 по 31 августа с 1.30 до 4.30 по московскому времени движение будет перекрыто на внешней стороне у 50-го километра МКАД.

Как сообщает m24.ru, уже анонсировано перекрытие движения автотранспорта сразу на нескольких отрезках Ботанической улицы с 10 по 30 сентября. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свои маршруты и выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку.