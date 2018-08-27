Из-за демонтажных работ до вторника перекрыли участок МКАД
27 августа 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что из-за демонтажных работ участок МКАД перекрыли до вторника, 28 августа. Речь идет о внешней стороне московской кольцевой автодороги рядом с улицей Генерала Дорохова.
Известно также, что с 29 по 31 августа с 1.30 до 4.30 по московскому времени движение будет перекрыто на внешней стороне у 50-го километра МКАД.
Как сообщает m24.ru, уже анонсировано перекрытие движения автотранспорта сразу на нескольких отрезках Ботанической улицы с 10 по 30 сентября. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свои маршруты и выбирать пути объезда, чтобы не попасть в пробку.
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