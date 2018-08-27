«Собрать все книги бы да сжечь!» - на Украине запретили рассказы Бориса Евсеева

85 лет назад, в 1933 году, в Германии нацисты сожгли десятки тысяч книг авторов-евреев и пацифистов. В том знаменитом списке было 149 названий, включая произведения Гейне, Фрейда, братьев Маннов, Маркса, Хэмингуэя и Горького и других классиков. И вот что интересно: герои большинства книг были вымышленными, но Гитлер усмотрел в их свободе духа угрозу существованию своей идеологии. Вскоре в Германии установилась жесткая цензура, заработала Имперская палата культуры. В которой культуры, впрочем, было не больше, чем у современных правителей Украины. Дальнейшие события в Германии хорошо известны…

…Однако нынешние украинские власти уже переплюнули Германию – в их списке запрещенных к ввозу в страну книг на русском языке уже числится 193 наименования! Нет, русские книги пока физически не сжигают, как людей в Доме профсоюзов в Одессе. Но - все может быть. По крайней мере, украинцев к такому шагу морально готовят, накаляя градус русофобии.

На днях запрещенный список пополнился еще девятью книгами на русском языке. Кроме восьми публицистических книг, в списке есть единственная книга в жанре художественной литературы. Это сборник новелл «Казненный колокол» российского писателя, лауреата Бунинской премии Бориса Евсеева. Однако, новшество: прежде под украинский запрет книги писателей из российской школьной программы еще не попадали.

Признанный мастер короткого рассказа, Евсеев написал свою книгу «Казненный колокол» под впечатлением от увиденного на Донбассе весной 2016-го года. В ней автор, которого в советские времена принципиально не печатали, художественно переосмыслил жестокую реальность страны, ввергнутой в хаос братоубийственной войны. Чем же испугали рассказы Евсеева украинских цензоров? Вот что рассказал в связи с этим «Аргументам недели» автор книги, вице-президент Русского ПЕН-центра писатель Борис Евсеев:

- Запреты всегда дурно пахнут!В моем «повествовании в рассказах» - таков жанр книги - есть боль и сожаление. И есть моя личная история: в детстве и юности я часто бывал на Донбассе, а в летние месяцы и подолгу жил там у деда и бабушки. Много раз бывал в тех краях в постсоветское время. Именно из этого опыта я почерпнул невыдуманные и, как мне кажется, яркие детали, присущие только этому неповторимому краю! Весной 2016 года я стал свидетелем последствий войны, которую ведут власти Украины против непорабощённого Донбасса. Я сам видел взорванные мосты и бесчисленные воронки от снарядов, видел отбитые у войск ВСУ передвижные крематории, загодя приготовленные для непокорных горловчан и иловайцев. Слышал в районах Авдеевки, Горловки, Енакиево, Иловайска и Ясиноватой, как всхлипывают во сне младенцы, видел, как размазывают слёзы по угольным щекам старики-шахтеры. Особенно поразил меня дикими, нечеловеческими разрушениями аэропорт имени Сергея Прокофьева, куда, несмотря на «кирпичи» и «рогатки», - я всё-таки добрался…

- Запретить книгу можно, - продолжает Борис Евсеев. - Запретить думать и говорить -нельзя. В Донбассе всегда говорили и думали по-русски. Конечно, можно вырвать язык, чтобы он не произносил русских слов! (о таком случае мне рассказали в Донецке. В книгу я это не вставил. Мне показалось – это за гранью художественной литературы). Можно закопать человека живьем! (и про такое рассказали мне очевидцы в районе Горловки…) Но мысль убить нельзя! Она, как дух: живет, где хочет! Не признавая неоправданной цензуры, спорных границ и дурно пахнущих кучек национального чванства!»

«Зарю остановить нельзя», - написал в свое время казненный в нацистском застенке поэт-антифашист Муса Джалиль. Шествие правды тоже остановить нельзя. Хочется надеяться. что рано или поздно на Украине это осознают.