//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Почему звезду «Реальных пацанов» Марину Федункив назвали «падшая женщина»?
- Медики в Уфе рассказали, что у Ротару обнаружены очаги старых инсультов
- Экстремально похудевшая Анджелина Джоли вновь напугала фанатов
- Кристина Орбакайте показала подросшую за лето дочку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
«Собрать все книги бы да сжечь!» - на Украине запретили рассказы Бориса Евсеева
27 августа 2018, 09:54 [«Аргументы Недели», Наталия ЗАВЬЯЛОВА ]
85 лет назад, в 1933 году, в Германии нацисты сожгли десятки тысяч книг авторов-евреев и пацифистов. В том знаменитом списке было 149 названий, включая произведения Гейне, Фрейда, братьев Маннов, Маркса, Хэмингуэя и Горького и других классиков. И вот что интересно: герои большинства книг были вымышленными, но Гитлер усмотрел в их свободе духа угрозу существованию своей идеологии. Вскоре в Германии установилась жесткая цензура, заработала Имперская палата культуры. В которой культуры, впрочем, было не больше, чем у современных правителей Украины. Дальнейшие события в Германии хорошо известны…
…Однако нынешние украинские власти уже переплюнули Германию – в их списке запрещенных к ввозу в страну книг на русском языке уже числится 193 наименования! Нет, русские книги пока физически не сжигают, как людей в Доме профсоюзов в Одессе. Но - все может быть. По крайней мере, украинцев к такому шагу морально готовят, накаляя градус русофобии.
На днях запрещенный список пополнился еще девятью книгами на русском языке. Кроме восьми публицистических книг, в списке есть единственная книга в жанре художественной литературы. Это сборник новелл «Казненный колокол» российского писателя, лауреата Бунинской премии Бориса Евсеева. Однако, новшество: прежде под украинский запрет книги писателей из российской школьной программы еще не попадали.
Признанный мастер короткого рассказа, Евсеев написал свою книгу «Казненный колокол» под впечатлением от увиденного на Донбассе весной 2016-го года. В ней автор, которого в советские времена принципиально не печатали, художественно переосмыслил жестокую реальность страны, ввергнутой в хаос братоубийственной войны. Чем же испугали рассказы Евсеева украинских цензоров? Вот что рассказал в связи с этим «Аргументам недели» автор книги, вице-президент Русского ПЕН-центра писатель Борис Евсеев:
- Запреты всегда дурно пахнут!В моем «повествовании в рассказах» - таков жанр книги - есть боль и сожаление. И есть моя личная история: в детстве и юности я часто бывал на Донбассе, а в летние месяцы и подолгу жил там у деда и бабушки. Много раз бывал в тех краях в постсоветское время. Именно из этого опыта я почерпнул невыдуманные и, как мне кажется, яркие детали, присущие только этому неповторимому краю! Весной 2016 года я стал свидетелем последствий войны, которую ведут власти Украины против непорабощённого Донбасса. Я сам видел взорванные мосты и бесчисленные воронки от снарядов, видел отбитые у войск ВСУ передвижные крематории, загодя приготовленные для непокорных горловчан и иловайцев. Слышал в районах Авдеевки, Горловки, Енакиево, Иловайска и Ясиноватой, как всхлипывают во сне младенцы, видел, как размазывают слёзы по угольным щекам старики-шахтеры. Особенно поразил меня дикими, нечеловеческими разрушениями аэропорт имени Сергея Прокофьева, куда, несмотря на «кирпичи» и «рогатки», - я всё-таки добрался…
- Запретить книгу можно, - продолжает Борис Евсеев. - Запретить думать и говорить -нельзя. В Донбассе всегда говорили и думали по-русски. Конечно, можно вырвать язык, чтобы он не произносил русских слов! (о таком случае мне рассказали в Донецке. В книгу я это не вставил. Мне показалось – это за гранью художественной литературы). Можно закопать человека живьем! (и про такое рассказали мне очевидцы в районе Горловки…) Но мысль убить нельзя! Она, как дух: живет, где хочет! Не признавая неоправданной цензуры, спорных границ и дурно пахнущих кучек национального чванства!»
«Зарю остановить нельзя», - написал в свое время казненный в нацистском застенке поэт-антифашист Муса Джалиль. Шествие правды тоже остановить нельзя. Хочется надеяться. что рано или поздно на Украине это осознают.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//В мире
Власти Италии рассматривают возможность наложения вето на многолетний бюджет ЕС
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
У пострадавшего от отравления в Эймсбери перестали двигаться руки и ноги
Медики в Уфе рассказали, что у Ротару обнаружены очаги старых инсультов
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
Политолог: Киеву приходится брать кредиты на любых условиях из-за угрозы дефолта
//Общество
//Общество
«Собрать все книги бы да сжечь!» - на Украине запретили рассказы Бориса Евсеева
//Общество
Вайкуле с Пугачевой записали шуточный видеоролик после скандала с Крымом
//Общество
Спрогнозирован ответ России на попытку ВСУ атаковать Крым через «Гнилое море»
//Новости СМИ2
//В мире
Российский эксперт: Украина не в состоянии содержать военные корабли
Почему звезду «Реальных пацанов» Марину Федункив назвали «падшая женщина»?
На Камчатке проверяют новость о кончине женщины после отказа в госпитализации
//Новости Redtram
//Наука
Ученые рассказали, какая продолжительность сна не угрожает здоровью человека
Россию поделят на 14 макрорегионов по инициативе Минэкономразвития
//В мире
//Общество
В Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию, есть пострадавший
На Эльбрусе застряла альпинистка из Украины, спасатели вышли на её поиски
//Политика
Путин заявил, что РФ будет и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии
//Общество
//В мире
Ангела Меркель выступила против возвращения регулярных призывов в армию
//В мире
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возмещении РФ убытков по газу
//Общество
Граждане Украины начали отдыхать на курортах ДНР (Фоторепортаж)
//Общество
В следующем году россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг