Украинское издательство опубликовало пособие с российским Крымом
26 августа 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Украинское издательство «Ранок» опубликовало пособие «Растительный мир», в иллюстрациях к которому Крым обозначен российской территорией, пишут "Аргументы недели-Крым".
Это заметил житель Украины Александр САПРОНОВ. Он выложил в Интернет фото пособия и крупный план карты, на которой территория России и Крыма закрашена зеленым, тогда как Украина разрисована розовым, пишет ForPost.
В издательстве отбивались от шквала критики «по-научному».
«Автор иллюстрации обозначил стороны света, а не государства. И тем, кто знает географию, должно быть известно, что полуостров Крым относится к Евразии, а Украина – к Европе», – объяснила в Facebook представитель издательства Марина ДОВГАНОВА.
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