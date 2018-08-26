Украинское издательство опубликовало пособие с российским Крымом

Украинское издательство «Ранок» опубликовало пособие «Растительный мир», в иллюстрациях к которому Крым обозначен российской территорией, пишут "Аргументы недели-Крым".

Это заметил житель Украины Александр САПРОНОВ. Он выложил в Интернет фото пособия и крупный план карты, на которой территория России и Крыма закрашена зеленым, тогда как Украина разрисована розовым, пишет ForPost.

В издательстве отбивались от шквала критики «по-научному».

«Автор иллюстрации обозначил стороны света, а не государства. И тем, кто знает географию, должно быть известно, что полуостров Крым относится к Евразии, а Украина – к Европе», – объяснила в Facebook представитель издательства Марина ДОВГАНОВА.