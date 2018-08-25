Невозможное возможно: автомобиль припарковался на крыше дота в Севастополе

На Фиоленте автомобиль припарковался на крыше дота времен Великой Отечественной войны. Об инциденте сообщил житель Севастополя, обнаруживших «невозможную», по его словам, для Севастополя картину, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как пишет ForPost, прогуливаясь 19 августа на смотровой площадке мыса Фиолент вблизи ЖК «Фиолент Village», севастопольцы столкнулись с неприятно поразившей их ситуацией. Прямо на крыше командного пункта береговой батареи № 623 стоял припаркованный автомобиль «Опель».

Так как сам владелец автотранспортного средства (судя по номеру, прибывший из Ставропольского края) в пределах видимости отсутствовал, обнаружившие столь нетипичную манеру парковки граждане не смогли выяснить мотивацию человека, считающего уместным так себя вести.