Ученые сообщили об обнаружении на дне Тихого океана следов неизвестного существа. Дно Тихого океана между Гавайями и Мексикой обследовал робот. Специалисты когда-то прозвали эту область, лицензированную под поиски скважин для бурения, зоной Клариона-Клиппертона.

Исследовательский робот опустился в толщу воды на глубину 3,5 километра, - сообщается на сайте planetanovosti.com.

Согласно полученным данным радиолокационной панорамы, след неизвестного создания в глубину составил 13 сантиметров, а в длину – 2,5 метров. Пока ни биологи, ни геологи не могут объяснить происхождение этих следов. Но ученые уверены, что следы совсем недавно оставило какое-то создание.

Судя по шагам, оно передвигается зиг-загом. Ученые уверены, что образования на океаническом дне – это точно не природные образования. Эксперты не знают морских обитателей, способных жить в океане на такой глубине и оставлять такие следы.