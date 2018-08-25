В сети обсуждают даму, загорающую в розовом бикини на детской площадке в Брянске. О женщине, которая приходит на детскую площадку, ложиться на лавочку и подставляет тело под солнечные лучи, написали местные жители.

Автор фото Марина Коссович отметила, что любительницу загара не смущают ни дети, ни мужчины. Дама в розовом бикини еще и что-то пьет из пакета.

Если автор фото видела эту женщину два раза, то другие обители двора, на котором установлена площадка для детей, говорят, что дама загорает здесь все лето. "Один раз видела улеглась в детскую машину, которая на площадке на пружине", - рассказали очевидцы.









"Это недопустимо в таких местах! Стыд и срам!", - жители Брянска возмущены, - сообщается на сайте nashbryansk.ru.