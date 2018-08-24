Горячий топ региональных новостей

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24 августа 2018, 20:02 [«Аргументы Недели», А. Гаврилина ]
На повестке дня уходящей неделе приезд первой экоэлектрички в Тверскую область, мотофестиваль на Камчатке, многочисленные нарушения пожарной безопасности в сибирских школах и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.
В Тверскую область приедет первая экоэлектричка. 22-23 сентября состоится двухдневный экологический тур из Москвы в Центрально-лесной биосферный заповедник. Это древний лес, который занимает часть территорий Нелидовского, Андреапольского и Селижаровского районов Тверской области. Поездка пройдет в рамках совместного проекта компании «Усадебный экспресс» и министерства туризма Тверской области. Об этом пишет Афанасий-бизнес.
В рамках Дня вулкана на Камчатке пройдет мотофестиваль. 25 августа у подножия Козельского исполина в рамках празднования Дня вулкана будут работать развлекательные, познавательные, спортивные площадки для взрослых и детей. Об этом сообщает Полуостров Камчатка. Впервые на площадке у Козельского исполина появится «ЭтноДеревня». Ее гостям предложат расположиться в ярангах с оленьими шкурами, выпить ароматного горячего чая из камчатских дикоросов, а также много других сюрпризов.
Более 12000 нарушений пожарной безопасности выявило МЧС в сибирских школах. В настоящее время принято уже 98 процентов школ. При этом в ходе проверок выявлено более 12 тысяч нарушений. В основном они касаются организации путей эвакуации, работы систем пожарной сигнализации и оповещения, а также противопожарного водоснабжения и первичных средств тушения, передает НДН.инфо.
ФСБ обвинила кировского подростка в кибератаке на сайт Минэкономразвития России. Попытку взлома сайта федерального министерства 17-летний школьник предпринял в ноябре 2017 года. Молодой человек использовал вредоносную компьютерную программу, заведомо предназначенную для несанкционированного копирования и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом пишет Новый вариант.
в Балтийском море пограничники пресекли незаконную добычу янтаря. Как сообщают эксперты, четверо мужчин в районе посёлка Янтарный добывали полудрагоценный камень с помощью моторной лодки и комплектов подводного снаряжения. В отношении двух граждан, 1983 и 1992 годов рождения, составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 7.5 КоАП РФ, уточняет НИА Калининград.
В Челябинской области появятся бесплатные мобильные пункты тестирования на ВИЧ. В четырех городах Челябинской области будут работать бесплатные мобильные пункты тестирования на ВИЧ-инфекцию. С 30 августа по 3 сентября можно будет пройти анонимное тестирование в Челябинске, Миассе, Златоусте и Магнитогорске. Об этом сообщает Vestiural.
1656 пострадавших от укусов клещей в Пензе обратились в больницу. С начала сезона активности клещей в поликлиники обратились 1656 жителей региона, пострадавших от их укусов, 429 из них — дети до 14 лет, как сообщает Пенза-Пресс. возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 996 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 150 из них, при этом заразились 26 человек.
Желание похудеть привело пенсионерку из Самарской области к уголовному делу. Как стало известно, пенсионерка заказала по интернету запрещенные средства из Казахстана. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана на одном из почтовых отделений связи при получении международного почтового отправления с препаратом. Выяснилось, в составе препарата содержалось сильнодействующее вещество сибутрамин, который является сильнодействующим веществом. Об это пишет SamaraToday.
На Ставрополье впервые прошёл фестиваль «Яблочный спас». Фестиваль был в день православного праздника Преображения Господня. В городском сквере Ставрополя развернулась выставка-ярмарка. Свою продукцию представили примерно 20 производителей края. Священники на торжественной церемонии освятили плодово-ягодную продукцию, сообщает Ставропольский Репортер.
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