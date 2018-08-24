Медики диагностировали женщине рак, а оказалось - забыли в ее животе зажим

В Красноярске 63-летняя женщина в апреле 2017 года перенесла операцию по поводу грыжи. После выписки из больницы у нее начались сильнейшие боли в животе. Жительница Красноярска, жалуясь на ужасную боль, вновь обратилась к врачам. Ей провели обследование и поставили диагноз - рак. В Красноярске хирурги забыли после операции в животе женщины длинный инструмент

Она сама расстроилась, приготовилась умирать, но своих детей успокаивала, говоря, что все люди умирают.

И все-таки истинную причину сильных болей врачи обнаружили с помощью компьютерной томографии. Оказалось, у женщины в кишечной полости находился 16-сантиметровый медицинский зажим, который забыли во время операции. По данным СКР, для его извлечения пришлось делать еще одну операцию.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, подала иск на три миллиона рублей. Процесс длится несколько месяцев. Медики, защищая себя, говорят, что забытый инструмент никак не навредил здоровья пациентки.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным СКР, проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила причинение потерпевшей легкого вреда здоровью, истребована медицинская документация, запланирован ее допрос. Расследование уголовного дела продолжается.