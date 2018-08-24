Редчайший леопард появился на свет в крымском парке "Тайган"
24 августа 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в крымском сафари-парке "Тайган" на свет появился редчайший леопард черного цвета. Соответствующую информацию в пятницу предоставил директор зверинца Олег Зубков.
Отмечается, что речь идет о дальневосточном (амурском) леопарде, который является крайне редким. Зубков подчеркнул, что в зоопарке родились сразу два малыша, однако черный окрас только у одного из них.
Как сообщает РИА "Новости", в настоящий момент детеныши чувствуют себя хорошо. Они находятся рядом со своей мамой, которая кормит их и ухаживает за ними.
Подчеркивается, что амурских леопардов в мире осталось всего около 40 особей.
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