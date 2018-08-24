Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой

Судя по тому, что лето подходит к концу, у людей появляется осенняя хандра, обусловленная резкими перепадами настроения. Эксперты по психологии посоветовали перфекционистам проще относиться к потере летних возможностей.

Как сообщает НСН, психически здоровых людей в этот период проявляется протест против потерянных летних возможностей, причем сильнее всего он проявляется у перфекционистов.

Эксперт пояснил, что речь идет именно о здоровых людях, а не об обострении психических болезней.