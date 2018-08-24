Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой
24 августа 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Судя по тому, что лето подходит к концу, у людей появляется осенняя хандра, обусловленная резкими перепадами настроения. Эксперты по психологии посоветовали перфекционистам проще относиться к потере летних возможностей.
Как сообщает НСН, психически здоровых людей в этот период проявляется протест против потерянных летних возможностей, причем сильнее всего он проявляется у перфекционистов.
Эксперт пояснил, что речь идет именно о здоровых людях, а не об обострении психических болезней.
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