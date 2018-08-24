Собака в Воскресенске искусала мальчика

Одиннадцатилетнего мальчика в подмосковном Воскресенске жестоко искусала бродячая собака. Его госпитализировали и направили на амбулаторное лечение.

Страшное событие произошло в минувший четверг. Мальчик гулял, увидел на улице собаку и решил подойти погладить. Собака в ответ набросилась на него и стала кусать за голову и конечности, как пишет сайт Подмосковье сегодня.