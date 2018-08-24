Конспирологи обвинили Нибиру в увеличении смертности россиян от депрессий

Жители Российской Федерации стали чаше умирать от депрессий из-за планеты Нибиру. С таким утверждением выступили конспирологи, процитированные отечественными интернет-СМИ.

Сайт vistanews.ru пишет со ссылкой на данные, предоставленные сторонниками теориями заговора, что Нибиру якобы вошла в пределы Солнечной системы весной. С этого времени, как заявили конспирологи, в мире начался рост смертности по причине депрессивных расстройств, который затронул и Россию.

Приверженцы данной точки зрения полагают, что небесное тело разогрело земное ядро, что привело к ряду природных катаклизмов. На людей энергия Нибиру также подействовала губительно, поспособствовав их эмоциональному угнетению, говорится в опубликованной изданием заметке.

Ранее сообщалось, что экстрасенс раскрыл детали ультиматума, который якобы выдвинули Земле старейшины Нибиру.