Конспирологи обвинили Нибиру в увеличении смертности россиян от депрессий
24 августа 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Российской Федерации стали чаше умирать от депрессий из-за планеты Нибиру. С таким утверждением выступили конспирологи, процитированные отечественными интернет-СМИ.
Сайт vistanews.ru пишет со ссылкой на данные, предоставленные сторонниками теориями заговора, что Нибиру якобы вошла в пределы Солнечной системы весной. С этого времени, как заявили конспирологи, в мире начался рост смертности по причине депрессивных расстройств, который затронул и Россию.
Приверженцы данной точки зрения полагают, что небесное тело разогрело земное ядро, что привело к ряду природных катаклизмов. На людей энергия Нибиру также подействовала губительно, поспособствовав их эмоциональному угнетению, говорится в опубликованной изданием заметке.
Ранее сообщалось, что экстрасенс раскрыл детали ультиматума, который якобы выдвинули Земле старейшины Нибиру.
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