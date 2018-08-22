В Симферополе развернут самый большой в Крыму флаг России‍

Самый большой на территории полуострова Крым флаг России был развернут на центральной площади города Симферополя, площади Ленина, в День Государственного флага Российской Федерации.



По словам организаторов, флаг должен стать символом единения всех народов, населяющих территорию России. Его развернули под звуки гимна РФ около сотни жителей города, сообщает ТАСС.

По периметру триколора выстроились молодые люди и девушки в национальных костюмах народов, населяющих полуостров - русских, крымских татар, украинцев, белорусов.

Длина полотнища составила 28 метров, ширина - 16 метров, масса - 100 кг. Также в Симферополе по центральным улицам прошел праздничный автопробег.