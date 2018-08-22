В Москве официально завершен купальный сезон

Как сообщают эксперты, 22 августа, в Москве станет последним днем купального сезона. Температура в столице начнет постепенно понижаться. Будущей ночью она уже будет не больше 10 градусов тепла.

Также стало известно то, что ночь на четверг будет на этой неделе самой холодной. В Москве и Подмосковье от плюс 4 до 9 градусов. В четверг днем — 20-21 градус. К выходным температура днем увеличится до 25-26 градусов, сообщает НСН.