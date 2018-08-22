Синоптики: в Москву вернется жара в августе, а в сентябре ждем бабье лето

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на последние дни августа и на сентябрь. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что тепло и даже жара вернется в столичный регион к концу недели. Сегодня, 22 августа, - самый холодный день предпоследней недели августа.

В столице температура воздуха поднимется не выше плюс 20 градусов. В четверг, 23 августа начнется потепление. И к выходным воздух прогреется до плюс 27 градусов.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что в начале сентября в московский регион "проникнет новая порция прохладного воздуха", - передает RT.

Из-за этого первая декада сентября может оказаться холоднее последней декады августа. Но тепло еще порадует москвичей и жителей Подмосковья. В середине сентября, по прогнозу синоптиков, ожидается бабье лето.