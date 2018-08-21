Сердобольные граждане постарались.Водителя скорой оштрафовали за помощь человеку
21 августа 2018, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]
Водитель «Неотложки» был оштрафован за парковку в неположенном месте в то время, когда медики оказывали помощь избитому мужчине. Видео нарушения ПДД предоставили с помощью мобильного приложения.
Медики прибыли на вызов к одному из выходов со станции «Люблино», мужчину сильно избили и ему было плохо. Вокруг висели знаки «остановка запрещена», но работа есть работа и госпитализировать пострадавшего было нужно. А через некоторое время автокомпании пришло «письмо счастья» с требование оплатить штраф за несоблюдение правил парковки.
Нарушение было зафиксировано печально известным «Помощником Москвы». А это значит, что какой-то «сердобольный» гражданин не поленился, и зафиксировал нарушение правил парковки машиной экстренной службы, прибывшей на вызов. Проблема в том, что водитель отключил проблесковые маячки на крыше авто в тот момент, когда стоял в неположенном месте.
На суде, где штраф пытались оспорить, водитель пытался объяснить, что согласно правилам скорой помощи, в случае транспортировки пострадавшего на носилках, помогать фельдшеру должен именно водитель. И перед тем, как покинуть транспорт, он должен отключить в машине все, в том числе и проблесковые маячки.
Доказать, что водитель скорой прав не удалось, в результате штраф в три тысячи рублей вычли из его зарплаты.
Остается надеяться, что если станет плохо самому «помощнику», который предоставил 10-секундную видеозапись, подтверждающую факт нарушения правил парковки, скорая все же остановится даже у запрещающего знака.
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