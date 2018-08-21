Подбиратель хищных игрушек

Воспитатель тигров - это не ветеринар, не дрессировщик, это призвание и род занятий, появившееся вместе с образом и смыслом жизни Михаила Зарецкого. За волной повальной любви к одомашниванию хищников, когда в московских квартирах стали появляться вместо кошечек и собачек львята, тигрята, крокодилы, змеи и прочие представители дикой и небезопасной фауны, к сожалению, последовала волна повального отказа от тех, кого приручили.



В нулевых в Москве-реке видели выпущенных на верную гибель крокодилов, а по дворам собакам хвосты крутили тигрята. И Михаил Зарецкий стал подбирать тигров и спасать их в своём собственном доме. Брал больных, тех, от которых даже зоопарки отказывались, ставил на ноги и превращал их в своих друзей.



О его необычной тигриной любви сняли фильм, в котором много интересного о кормлении, лечении, содержании, укрощении и воспитании этих полосатых хозяев тайги и саванн. Его тигры выступают в цирке и снимаются в кино. Новорожденных тигрят вскармливают собаки Михаила либо сам он выкармливает их козьим молоком.



Обладатель столь странного и опасного увлечения Михаил Зарецкий на самом деле советует желающим взять домой хищное животное как следует всё обдумать, особенно если у вас нет специальных знаний и навыков, чтобы потом не выбрасывать на улицу тех, кто не выживет в городских и даже негородских условиях. Сам же он мечтает создать парк тигров и других животных, где бы они жили в приближённых к воле условиях. А пока он является единственным владельцем в России приручённых тигров.



Смотрите документальный фильм о воспитателе тигров.



